UNO aclaró una polémica histórica: no se pueden apilar cartas +2 en partidas oficiales

La empresa detrás del popular juego de cartas UNO volvió a poner fin a un debate que durante años dividió amistades, familias y grupos de WhatsApp. A través de sus canales oficiales, la marca confirmó que no está permitido apilar cartas +2 para acumular penalizaciones en partidas reglamentadas.

La aclaración impactó de lleno en una de las prácticas más habituales en mesas informales: cuando un jugador recibe un +2, responder con otro +2 para trasladar —y aumentar— el castigo al siguiente participante.

Qué dicen las reglas oficiales

Desde la cuenta oficial del juego, UNO explicó que esa dinámica no forma parte del reglamento original.

Según las normas oficiales, si un jugador tira un +2, el siguiente debe robar dos cartas y perder el turno, sin posibilidad de sumar otra carta del mismo tipo para evitar la penalización o ampliarla.

Esto significa que la acumulación de +2 es una “regla de la casa”, es decir, una variante informal adoptada por muchos grupos, pero no válida en torneos ni versiones oficiales.

Reavivó el debate en redes

La aclaración generó una nueva ola de discusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios defendieron las reglas tradicionales del manual, otros aseguraron que el juego “pierde emoción” sin la posibilidad de encadenar castigos.

El fenómeno no es nuevo: UNO suele aclarar periódicamente qué variantes son oficiales y cuáles son adaptaciones creadas por los propios jugadores.

¿Se puede seguir jugando con reglas propias?

Sí. Aunque la postura oficial es clara para competencias regladas, cada grupo puede adaptar el juego a su gusto en partidas informales.

Sin embargo, si el objetivo es jugar siguiendo estrictamente el reglamento, la empresa dejó en claro que los +2 no se apilan.

Una vez más, UNO demostró que, más allá de las cartas, el verdadero juego muchas veces está en las reglas que cada mesa decide respetar.