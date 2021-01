Tenía 21 años, murió en un choque y su familia busca respuestas, en Roca

Son las 10 de la mañana de hoy lunes y Mauricio Flores tiene la mirada clavada en el piso, a pocos metros del acceso principal al edificio de Tribunales, en Roca. Al lado, su familia busca respuestas y tampoco las encuentra. «Estamos destrozados», dice el joven de 29 años, quien desde hace siete años era pareja de Nicole Yamila Fuentes, la joven de 21 años, quien el sábado a la mañana murió cuando circulaba a bordo de su bicicleta. Iba camino a su segundo día de trabajo en la planta de la empresa Zetone.

A esa hora salieron del edificio de tribunales y por ahora, no tienen ninguna certeza sobre la mecánica del accidente que le costó la vida a la joven quien tenía una hija de 7 años.

Nicole estaba contenta porque por fin había encontrado un trabajo. Murió camino a la empresa Zetone. (foto: gentileza)

«Estamos tratando de buscar respuestas», dice el joven, quien todavía no puede asimilar el duro golpe. «A mi me llamaron como a las nueve de la mañana. Nosotros vivíamos en barrio Fiske Menuco y me vine a la comisaría de Mosconi. Incluso pasé por el lugar del accidente y vi toda la moto rota. Nunca pensé que la víctima era mi esposa», dijo Mauricio, quien ayer se presentó en el edificio de tribunales junto a su papá y a los padres de Nicole, para tratar de interiorizarse en la causa.

«La fiscal Norma Reyes no nos dijo mucho porque las pericias están en pleno proceso, todavía no sabemos mucho cómo fue el accidente«, dijo el joven, todavía schockeado por el difícil momento que le toca transitar.

Tras salir de los tribunales, toda la familia se trasladó al lugar de la tragedia que se encuentra ubicado en calle Primeros Pobladores (continuación de Mendoza) a unos 700 metros de la intersección con la Ruta 22.

«Era su segundo día de trabajo ella iba en bicicleta. Yo pensé que se había descompensado por el calor que hacía. Todavía no puedo creer lo que sucedió», dice el joven, quien junto a su papá y sus suegros, se trasladaron hasta la calle Primeros Pobladores, e el lugar donde se produjo el trágico accidente.

Ante la falta de respuestas de la Justicia, tratan de sacar sus propias conclusiones. «Todavía no entendemos porque uno de los cuerpos (el del motociclista) estaba de un lado de la ruta y el de mi nuera en la otra vía«, dice el suegro de la joven, quien trata de armar una hipótesis de las circunstancias que rodearon la tragedia.

Una tía de Nicole asegura que una testigo observó que dos motos circulaban casi en forma paralela por la misma arteria (en sentido sur-norte). «Sabemos que una de esas motos no tenía luces», dijo la mujer quien aclaró que todavía no hay ninguna certeza.

«Pedimos a los vecinos que si aguien vio algo o nos puede aportar un dato que se acerque a la fiscalía», explicó.

Mejoría

Buena parte de las respuestas a las dudas que tiene la familia Flores las tendrá seguramente el joven de 24 años, quien el sábado cerca de las 5:30 de la madrugada impactó con su moto (125 c.c.) contra la bicicleta de la joven que circulaba en sentido contrario. Fuentes judiciales y policiales consultadas informaron que ya se realizaron una serie de pericias, entre ellas el test de alcoholemia con el cual intentará determinar cuál era el estado en el que se encontraba al momento del impacto.

Se supo que durante el fin de semana estuvo internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital aunque en las últimas horas su estado mejoró notablemente. Una fuente médica explicó que si bien iba a ser sometido a una serie de estudios, se calcula que en las próximas horas iba a ser trasladado a una sala de cuidados intermedios.

1/ 7 2/ 7 3/ 7 4/ 7 5/ 7 6/ 7 7/ 7

La familia de Nicole acompañó a Río Negro a recorrer el lugar de la tragedia. (foto: Juan Thomes)