Testeos en Roca: un sinuoso camino con freno los domingos

No fueron pocos los que celebraron el domingo pasado que en Roca no se hayan sumado casos positivos de covid-19. Esos vecinos seguramente no sabían que ese día no se realizaron testeos, una conclusión a la que se puede arribar a partir de otro dato: en la misma jornada tampoco hubo pacientes descartados.

El Ministerio de Salud no brindó ese detalle en la conferencia de prensa del fin de semana, pero ayer se confirmó desde la Dirección del hospital López Lima que en adelante todos los domingos serán iguales, por el correspondiente descanso del personal de Laboratorio.

De esta manera, los contagios que se informen en esos días corresponderán a hisopados realizados a última hora de cada sábado. “Si no es cero, serán números muy bajos”, pronosticó un profesional del hospital consultado por RÍO NEGRO.

¿Fue el primer domingo sin testeos? Los reportes oficiales parecen indicar que no.

El 28 de junio se informaron dos positivos y 19 curados (la jornada con mayor cantidad de recuperados desde que empezó la pandemia en la ciudad), pero tampoco hubo descartados.

Y lo mismo ocurrió una semana antes, cuando se notificaron 4 contagios al SISA, pero ninguna prueba negativa.

Para encontrar datos que reflejen una jornada con reporte de descartados hay que remontarse al 14 de junio, cuando hubo 2, además de 8 confirmados; mientras que el 7 de junio, primero domingo desde que empezaron a realizarse testeos en el hospital, hubo 5 curados, 5 confirmados y 13 descartados.

Ahora bien, ¿cambia algo si los domingos no se hacen testeos?

Seguramente poco en la estrategia sanitaria para controlar el coronavirus, pero hay otros elementos a tener en cuenta: las estadísticas y la información a la comunidad.

En Roca se ha tornado difícil conocer con precisión cuántos casos de covid-19 se detectan por día y ante esa situación, la actitud del gobierno es pendular.

El martes se emitió un comunicado donde se aseguró que los registros del hospital de Roca relacionados con testeos están a disposición de la Justicia, si así se lo requiere.

Sin embargo, los últimos informes que se publican en la web de Sala de Situación de Salud dejaron de informar cuál es el índice de positividad en Roca.

El dato que refleja cuántos test de PCR dieron positivo a covid-19 sobre el total de pruebas realizadas en la ciudad no apareció en el documento oficial de ayer, aunque sí estaba la positividad acumulada a nivel general en Río Negro, que era del 15%.

El 26 de junio el mismo informe habitual sobre la situación de Río Negro indicaba que el índice de positividad de Roca era del 24,5%, muy por encima del promedio provincial.

La última semana

RÍO NEGRO realizó ayer un análisis de las cifras oficiales de casos positivos, descartados y altas en Roca durante los últimos siete días, según los datos informados por el Ministerio de Salud.

Según los números reportados, en la última semana (de miércoles 1 al martes 7 de julio) hubo 51 nuevos positivos, 113 casos descartados y 44 pacientes recibieron el alta de aislamiento.

Realizando la suma de casos positivos y de casos descartados, se puede inferir que en Roca se realizaron un total de 168 test de coronavirus durante esta última semana, es decir, un promedio de 28 test por día, teniendo en cuenta que los días domingo no se están realizando análisis.

Si cada 168 test realizados, 55 dan positivo; es posible afirmar que esta última semana el índice de positividad fue del 32,7% en la ciudad, es decir, uno de cada tres pacientes testeados, dio positivo al coronavirus (esta última semana).

RÍO NEGRO realizó la misma lectura, pero de las últimas nueve semanas de pandemia (desde el lunes 4 de marzo al 5 de julio) mediante un único compilado con los datos de cada uno de los partes de prensa de Provincia, cada noche a las 20. Y los indicadores de Roca fueron variando en gran medida, en cuanto a ritmo de casos y de testeos.

Según el análisis de esos datos, en ese período de tiempo (63 días) se reportaron 240 casos positivos de covid-19, 161 pacientes curados y hubo 843 descartados en la ciudad. Realizando la suma de casos positivos y de casos descartados informados, se puede inferir que en la localidad se realizaron un total de 1083 test de coronavirus en ese lapso de tiempo, con un índice de positividad acumulado (de mayo a primeros días de julio) del 22,1%.

Último reporte 99 activos tenía Roca ayer, según Salud, a partir de 9 positivos, 2 altas. 13 descartados fueron informados ayer por el gobierno provincial.

Semana a semana: una búsqueda con altibajos

En estas nueve semanas analizadas, el ritmo de testeos y la evolución de los contagios fue variando con el correr de las semanas, aunque claramente la curva de infectados siempre fue en aumento, así también la curva de pacientes que recibieron el alta médica.

La semana en la que más test se realizaron durante la emergencia sanitaria, según los cálculos de este medio, fue la del 22 al 28 de junio con 230 análisis en siete días, un promedio de 33 test por día. La semana con menor cantidad de análisis (en el periodo de muestra) fue la del 4 de mayo al 10 de mayo; con 38 test semanales, en promedio cinco test cada 24 horas.

Luego del pico de 230 test semanales, la semana pasada se habría reducido la cantidad de testeos a 153 (22 promedio por día), del 29 de junio al 5 de julio último.

Cabe destacar que ya no se puede hacer referencia al término “curados” en general, teniendo en cuenta que el criterio de alta cambió hace algunas semanas y ahora el paciente positivo no requiere la realización obligatoria del test de PCR para salir de internación, sino solo 14 días sin sintomatología. Esto asegura que deja de transmitir el virus, pero no confirma que haya dejado de portarlo.

En Roca hay 13 personas en Terapia Intensiva, ocho llegados desde otras ciudades.

En el hospital dicen estar a disposición de la Justicia

“Sabemos que podemos despejar todas las dudas mostrando la transparencia con la que se manejaron y manejan los datos. En la tarea que realizamos para detectar y procesar los casos de covid-19, están involucradas muchas personas que son parte de nuestro hospital y que se merecen todo el respeto por su profesionalismo y dedicación”, sostuvo la directora del López Lima, Ana Senesi, en un comunicado.

Desde la Dirección se afirmó que la institución se encuentra “plenamente a disposición de la Justicia y de quien lo requiera, para revisar todos los procesos”.

La reacción surgió luego de la acción judicial de los abogados Carlos Gadano, María Gabriela Lastreto y Diego Broggini, quienes presentaron un recurso de hábeas data para conocer información sobre el avance del coronavirus en la ciudad.

Senesi aseguró que se abrirá toda la información que involucre a los procesos técnicos e informáticos de carga de datos en los sistemas, exceptuando aquellos de tipo “sensibles”, bajo resguardo legal, que correspondan a las identidades y detalles de la situación clínica de cada paciente.