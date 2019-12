Tiempo de descuento para la foto clásica de Bariloche con los San Bernardo

Los fotógrafos habilitados para tomar imágenes a turistas junto a perros San Bernardo en los puntos turísticos de Bariloche podrían apelar la ordenanza sancionada en la última sesión del Concejo Municipal.

La iniciativa de la concejal de Juntos Somos Bariloche, Cristina Painefil, avanza en la erradicación progresiva de la actividad que hoy ejercen 16 fotógrafos en el Centro Cívico, Las Cartas, Llao Llao, Punto Panorámico y cerro Catedral.

La norma establece que la actividad se podrá ejercer hasta que los animales ya no estén en condiciones por cuestiones de salud, edad o porque se mueran.

Por única vez, se abrirá un registro único para los fotógrafos que actualmente ejercen la actividad que deberán contar con autorización.

Pero el punto de la ordenanza más polémico es que no se inscribirán “futuros animales”.

“Participamos de algunas reuniones cuando dieron a conocer el proyecto. Incluso Gennuso le dijo a un compañero que nos quedáramos tranquilos que no iba a pasar nada. Pero nos sorprendió que se aprobó de la nada en la última sesión del Concejo”, cuestionó el fotógrafo Alfredo Costilla.

Sobre los encuentros con los fotógrafos involucrados, Painefil explicó: “Llegó un punto donde no nos reunimos más porque no hay manera de acordar. No acuerdo con que es una fuente de trabajo. Respeto lo que hacen, no desmerezco que una persona realice una actividad pero esto es un cambio de paradigma”.

Condiciones



Los fotógrafos solo podrán usar un perro mayor de un año, con collar y chip, “en óptimas condiciones de aseo, vacunado y desparasitado”.

Los animales no podrán estar expuestos más de tres horas diarias.

La ordenanza también establece que la actividad no podrá realizarse sobre la plaza del Centro Cívico; sino solamente en las inmediaciones, en el Llao Llao, en el cerro Catedral y Punto Panorámico.

La norma establece que un certificado veterinario deberá avalar anualmente que el animal “está en condiciones de trabajar” en espacios públicos. De modo que el fotógrafo podrá ejercer la actividad sólo mientras el perro registrado reúna las condiciones exigidas.

“Respeto que los fotógrafos no estén de acuerdo. De todos modos, creo que fuimos muy flexibles con lo que pedían las asociaciones protectoras de animales. Les dimos tiempo más que razonable para que reinventen su actividad”, enfatizó Painefil.

La llegada de los San Bernardo a Bariloche se remonta al desembarco de los primeros inmigrantes suizos, alemanes y austríacos que traían estas razas como mascotas. En Bariloche, llegó a haber un criadero y la Escuela de Montaña empleó estos perros para rescates en el cerro.