Tiempo para la mascota que también se queda en casa

La familia en cuarentena, la ciudad, el país, y también las mascotas. Para convivir y hacer cosas por ellas también, es necesaria una comunicación basada en las tres C: utilizando palabras claras, cortas y concisas.



Aprovechar el tiempo de cuarentena para compartir, saber poner límites donde falte y premiar enseñanzas nuevas.

El hecho de que se haya domesticado al perro indica que ha establecido vínculos muy estrechos con nosotros y ese vínculo se fortalece y construye a diario.

La construcción se logra a través de la “gestión emocional” y se hace desde la educación y adiestramiento con ejercicios en donde el animal se sienta a gusto y disfrute estar con su dueño/a, reforzando conductas positivas en hábito al estar más tiempo en casa. Compartir juegos y aprender a leer su “comportamiento”, explica la educadora Carla Barrionuevo, de Allen, y eliminar conductas que no queremos que perduren.

Saber cuándo y cómo utilizar las palabras porque los canes desconocen su significado; sin embargo sí pueden descifrar “tonos y lenguaje corporal”, aclara.



“Cuando queremos que nuestra mascota venga hacia mí y la llamo, la secuencia es: ‘¡Andy!’ (tono de invitación) + ‘¡Aquí!’ (tono agradable, invitándola, podemos ponernos en cuclillas para colocarnos a su altura) + ‘¡Bien!’ (tono alegre) + premio (comida, juguete favorito o muchas caricias)”, explicó Barrionuevo.

Recordar que ninguna orden debe ir acompañada de una perorata, lo ideal es decir “aquí” y no “aquí, te digo que vengas…”, no olvidemos las tres C. Por otro lado los tonos deben ser graves y cortantes para el límite o negación y agudos y complacientes para las recompensas (premios) o satisfacción.

El olfato, reforzarlo trabajando su mente y su físico. Puedes colocarle granitos en diferentes partes de tu comedor e invitarle a que busque su comida.

La cuestión del juego para calmar



El juego ayuda a una descarga emocional y mental y calma a muchas mascotas. Es por esto que recomendamos: elige un juguete que tengas a tu alcance. Puedes atarle una soga e invitar a tu mascota a jugar. Una vez que tu mascota “caza” la “presa” realizas pequeños tirones y dejas que “se lleve la presa” y dile “¡bien!”.