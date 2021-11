Tigani: “Los que piden un ‘plan’ no creen en la economía centralmente planificada”

El rumbo que adoptará el país y la economía en los próximos dos años y una vez transcurrido el acto electoral, es el principal eje que atraviesa hoy la agenda política. En ese sentido el acuerdo con el Fondo gravita en el futuro inmediato. Para analizar dicha coyuntura dialogó con PULSO el economista Pablo Tigani, de extensa trayectoria en la re estructuración de deuda en el ámbito público y privado, quien valoró como normal en una negociación el clima tenso que se percibe en la relación entre Argentina y el FMI.

PREGUNTA: ¿Fue correcto elevar el tono con el FMI en la previa del G20?

RESPUESTA: Hay una bajada de línea muy fuerte en términos de lobby mediático. Y es cierto que es imposible estar dentro de una olla hirviendo y no sentir calor. Yo hablo en base a mi experiencia reestructurando deuda por más de 40 años. Todo lo que pasa y se dice es parte de una negociación. En una reestructuración privada el acreedor amenaza hasta el último día con pedir la quiebra y presiona para asegurarse que el deudor haga el máximo esfuerzo posible. Argentina viene dando demostraciones de buena voluntad, pagando cada uno de los vencimientos, lo que en el mercado de deuda se llama “good will”.

P: En base a esa experiencia ¿Qué haría si fuese Guzmán?

R: Si yo fuera el Ministro y estuviera negociando, intentaría soportar todas las presiones que existen. En estos momentos lo que se atraviesa es una guerra psicológica. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Van a hacer que el sector privado no le preste a la Argentina? Bueno, la verdad es que Argentina no está interesada hoy en pedir prestado. ¿Van a hacer que la deuda privada no se renegocie? Lo lamento, esta vez se renegoció primero la deuda privada y ahora la pública. ¿Nos invadirán como sucedía a mediados del Siglo XX? Pareciera que vivimos en una época bien diferente a aquella en que existían este tipo de amenazas. ¿Enviarán nuevamente a los fondos buitre? Los fondos buitre no compran deuda caída del FMI. Yo lo que haría en este momento es esperar y plantear las condiciones que Argentina espera. Hay que tener en cuenta que con el Fondo no existe el default.

No se puede decir “no voy a pagar”. Al final del recorrido sea cual sea el resultado, la certeza de ambas partes debe ser “hicimos todos los esfuerzos posibles por acordar”.

P: ¿Que le faltaría al acuerdo para poder rubricarse?

R: Hay dos cosas que faltan y deben incluirse. La primera es una cláusula “pari passu” para las próximas modificaciones que realice el Fondo. Es obvio que el Fondo tiene que cambiar cosas. Al igual que sucedió en el ‘45 luego de la Guerra Mundial, después de una crisis mundial de la magnitud de la pandemia, hay que reformar, crear entidades nuevas. Por ello, hay que incluir una cláusula que establezca que cualquier tipo de beneficio que se defina en adelante para los deudores, también beneficie a la Argentina. La segunda es lograr que se quiten los tres puntos de sobrecargo. Primero porque nadie en su sano juicio le hubiese dado a la Argentina cuatro veces y media el crédito que había cancelado 13 años antes. Y además porque justamente en una situación excepcional lo que se hace es reducir cargos y penalidades.

P: ¿Se puede poner sobre la mesa de negociación la chance de “no pagar”?

R: Sería como pesar 55 Kg y creer que se puede amenazar a un contrincante que pesa 200 Kg y es luchador de catch. No se puede decir “no voy a pagar”, y mucho menos amenazar. Se supone que se negocia “entre caballeros”, y que al final del recorrido sea cual sea el resultado la certeza de ambas partes es “hicimos todos los esfuerzos posibles por acordar”.

P: ¿Que sucede si llega el vencimiento de marzo sin acuerdo?

R: Si llega marzo sin acuerdo, hay que pagar. Y si la plata no está para pagar, no se puede hacer nada. La respuesta en ese caso es “quiero pagar, pero no puedo pagar”. Ahí ya se convierte en un problema de ambas partes. ¿Arreglamos primero la forma de financiar ese vencimiento solo? También podríamos arreglar el paquete completo. Pero si para eso no hay acuerdo, lo que existe es una mora. La pregunta es qué nuevo efecto podría tener esa mora sobre la economía argentina, que la economía argentina no esté ya soportando.

Difícilmente la demora en el acuerdo provoque algún tipo de consecuencia que la economía argentina no esté ya soportando.

P: ¿Acuerda con que al gobierno le falta un plan económico?

R: En los años ‘80 surgió el concepto de un mundo VUCA, por la sigla en inglés de “volátil, incierto, complejo y ambiguo”. Pero luego de la irrupción de la pandemia se habla de un mundo BANI, por “frágil, ansioso, no lineal e incomprensible”. Yo pregunto ¿lo que se pide es “un plan” en un mundo BANI? Es llamativo porque quienes piden un plan son los liberales. Pero los liberales no creen en la planificación de la economía. La economía centralmente planificada era la de la Unión Soviética.

P: ¿Qué opinión le merece el estado general de la economía?

R: Según los principales consultores de la city, la economía se está recuperando este año a un ritmo del 8,5% e incluso se cree que podría recuperarse este año todo lo que se perdió en 2020 en términos de actividad. Restaría recuperar la caída que dejó el macrismo, que representa once puntos per cápita del PBI, difícilmente eso se logre en solo dos años. Pero estimo que en 2023 la economía podría quedar seis puntos por encima de lo que dejó Macri. Es cierto que el salario vuelve a caer este año. Pero desde 2022 con un salario deprimido va a ser bastante más sencillo hacerlo crecer. Con una base baja, siempre la tasa de recuperación es más significativa. A ello hay que sumar el potencial acuerdo con el FMI y el momentum de crecimiento que podría traducirse en una recuperación larga. Si se verifica ese escenario, aumentará la recaudación, y es difícil que incluso haciendo políticas activas el déficit se profundice.

PERFIL

Pablo Tigani es Doctor en Ciencias Políticas y Máster en Economía (Universidad de Belgrano).

Fue CEO y asesor financieron en multinacionales como JVC, Panasonic y Banelco, especializándose en procesos de re estructuración de deuda.

Fue Profesor de Análisis Económico en la Universidad Politécnica de Madrid y hoy Profesor de MBA en la UADE.

Fundador y CEO de la Consultora Hacer.