La preventa de GTA VI desata una expectativa sin precedentes

La sexta entrega llegará el 19 de noviembre y promete convertirse en uno de los estrenos más importantes en la historia de la industria. Foto: gentileza

Tras 13 años de espera, los fans del popular videojuego Grand Theft Auto (GTA) ya pueden reservar la sexta entrega de una saga que aspira a convertirse en el mayor lanzamiento en la historia del entretenimiento interactivo. La apertura de la preventa marca un nuevo hito en una franquicia que, desde hace casi tres décadas, combina impacto comercial, fenómeno cultural y debate social.

“A veces daba la impresión de que GTA VI era solo un concepto lejano, y decir que pronto podré jugar es casi un milagro”, confesó Red Young, un escocés de 26 años que pasó la mitad de su vida esperando este nuevo episodio. Su testimonio refleja una expectativa global que crece a cada anuncio y que convierte cada novedad en un evento masivo dentro de la comunidad gamer.

Como él, miles de jugadores ya pueden reservar por anticipado, tanto en línea como en tiendas físicas, su copia del juego, que permite encarnar a gánsteres en un mundo abierto. La preventa se convirtió en el primer gran termómetro del lanzamiento, con una demanda inicial que supera previsiones en distintos mercados y refuerza la idea de un estreno de escala inédita.

El lanzamiento mundial está previsto para el 19 de noviembre. En Estados Unidos, la edición estándar costará 79,99 dólares, por encima del precio promedio de los juegos de gran presupuesto. La edición Ultimate, con contenido adicional como vehículos y armas, se venderá a 99,99 dólares. Dos distribuidores independientes norteamericanos, Video Games Plus y Loot Box Gaming, incluso anunciaron que no comercializarán el título hasta disponer de una copia física con disco.

Para Daniel Ahmad, de la consultora Niko Partners, “la ausencia de disco no sorprende”, dado que las ventas digitales representan ya alrededor del 80% en PlayStation y el 90% en Xbox. En este escenario, la preventa digital se posicionó como el principal canal de acceso temprano a un producto que apunta a romper todos los récords.

El nuevo episodio de la saga GTA se perfila como el “mayor lanzamiento” en la historia del entretenimiento, por encima de estrenos cinematográficos, series o conciertos, según Piers Harding-Rolls, de Ampere Analysis. La apertura de la preventa reforzó ese diagnóstico: no se trata solo de ventas anticipadas, sino de un fenómeno de escala global que moviliza audiencias antes incluso del lanzamiento.

Analistas del banco Piper Sandler estiman que podrían venderse alrededor de 45 millones de copias antes de su salida. El antecedente inmediato es GTA V, que en 2013 superó los 1.000 millones de dólares en solo tres días y se convirtió en uno de los productos de entretenimiento más exitosos de la historia. En total, la saga ya acumula cerca de 470 millones de juegos vendidos, con GTA V aportando casi 230 millones y consolidándose como el segundo videojuego más vendido, detrás de Minecraft.

Fenómeno cultural

El interés no se explica solo por sus cifras. Desde sus inicios, la saga se destacó por su mundo abierto, su libertad de acción y su representación de ciudades ficticias inspiradas en metrópolis estadounidenses. El nuevo título transcurre en un universo inspirado en Florida y Miami, retomando el espíritu de Vice City (2002), una de las entregas más recordadas.

El desarrollo de GTA VI demandó más de seis años de trabajo y un presupuesto estimado entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, lo que lo ubica entre las producciones más caras de la historia del entretenimiento. A esto se suma el impacto de su retraso: inicialmente previsto para 2025, fue postergado primero a mayo y luego a noviembre de 2026, lo que extendió aún más la expectativa global.

“Es un fenómeno cultural, nos preparamos para esto desde hace años”, señaló Charlotte Massicault, de Fnac-Darty, en referencia a la apertura de preventas. Según la industria, cada anuncio del juego genera millones de interacciones en redes sociales, consolidando su carácter de evento mediático.

El título introduce además a Jason y Lucia, un dúo protagonista inspirado en la dinámica de Bonnie y Clyde. La inclusión de Lucia marca un punto de inflexión en la saga, que históricamente tuvo protagonistas masculinos.

GTA también es objeto de debate por su contenido. Las misiones suelen incluir actividades delictivas en un entorno de mundo abierto que permite al jugador avanzar con libertad o ignorar la historia principal.

Esta característica, sumada a su clasificación PEGI para mayores de 18 años, generó cuestionamientos sobre su impacto en audiencias jóvenes.

Desde 1997, la franquicia acumula cifras que explican su magnitud. En total, vendió 470 millones de copias, generó récords de velocidad de ingresos y protagonizó algunos de los tráilers más vistos de la industria, con hasta 282 millones de visualizaciones en el adelanto de GTA VI.

También registró filtraciones masivas en 2022 con 90 videos de desarrollo difundidos en línea, y consolidó mundos abiertos de hasta 75 km² en GTA V, además de producciones con más de 800 actores de doblaje en entregas anteriores.

Más allá de los números, GTA VI se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la industria: un lanzamiento que combina expectativa, escala comercial y un impacto cultural que trasciende el videojuego.

El fenómeno, en cinco cifras

470 millones de copias vendió la saga GTA desde su debut en 1997.

230 millones de unidades acumula GTA V, el segundo videojuego más vendido de la historia.

45 millones de copias de GTA VI podrían venderse antes de su lanzamiento, según estimaciones de analistas.

13 años pasaron entre el estreno de GTA V (2013) y la llegada de GTA VI (2026).

3 días necesitó GTA V para superar los US$ 1.000 millones en ventas, un récord para la industria del entretenimiento.

Agencia AFP