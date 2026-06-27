Prorrogan la moratoria para regularizar lotes sociales en Bariloche

Solo en el asentamiento Alun Ruca, ubicado en la zona este de Bariloche, hay alrededor de 450 lotes sociales para regularizar, según datos del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda. (foto Marcelo Martínez)

Miles de familias de Bariloche que viven desde hace años en lotes sociales otorgados por la Municipalidad, pero no tienen la documentación correspondiente por falta de pago, podrán regularizar su situación. El Concejo Municipal prorrogó por 180 días hábiles el régimen de regularización dominial de esos terrenos.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, promulgó esta semana la ordenanza 3598/26, que prorrogó la norma sancionada el año pasado (3532/25) y que implementó la moratoria, que permitió a más de 300 familias pagar sus lotes y obtener la documentación.

“La moratoria beneficia a todos los lotes sociales que fueron entregados por la Municipalidad”, explicó la vicepresidenta del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, Mariela Guerra.

Dijo que durante la primera etapa de la moratoria se presentaron hasta personas con deudas en australes. Valoró que por un costo accesible esas familias podrán regularizar. “El objetivo es que se acerquen al Instituto a regularizar con la documentación que tengan”, señaló. Afirmó que el costo mínimo es de mil módulos fiscales, es decir, 373.000 pesos. Estimó que el máximo no supera el millón de pesos.

Comentó que en la moratoria se incluyó a barrios del IPPV con deuda. Explicó que se trata de casas municipales dentro de los planes de vivienda del organismo provincial.

Guerra sostuvo que al adherirse a la moratoria, las familias pueden acceder a los servicios que no tienen. También, gestionar la escritura de su terreno por alrededor de 400 mil pesos. Aclaró que son valores sociales, porque en el mercado inmobiliario las escrituras superan con amplitud ese monto.

Unos 3.000 terrenos sociales sin documentación

La vicepresidenta del Instituto estimó que hay unos 3.000 lotes sociales que falta regularizar. Son terrenos otorgados por el municipio, pero que los beneficiarios no los pagaron. Indicó que en la primera etapa de la moratoria que se extendió durante 180 días hábiles se regularizó alrededor del 10%.

Indicó que solo en los barrios 29 de Septiembre hay 413 lotes para regularizar y otros 450 en el Alun Ruca, de la zona del San Francisco IV.

Según la ordenanza sancionada la semana pasada por el Concejo Municipal, podrán acogerse al régimen creado en el artículo 1°, aquellos lotes sociales de dominio municipal incorporados al Banco de Tierras Municipal que cumplan con los siguiente requisitos:

a) Su ocupación efectiva deberá ser previa al 1 de abril de 2020.

b) Sus ocupantes no hayan sido debidamente adjudicados mediante ordenanza, sin perjuicio de que el inmueble debe haber sido objeto de una ordenanza que lo declare de interés social.

c) Sus ocupantes cumplan con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente para ser adjudicatarios de lotes sociales, en particular, la inscripción en el registro de demandantes, no poseer propiedades a su nombre ni de su cónyuge o conviviente, ni haber sido adjudicatarios de otras operatorias del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social ni del IPPV.