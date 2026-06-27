Mundial 2026: hora, TV y cómo ver hoy en vivo a Argentina, Portugal e Inglaterra

El gigante de Dellas se prepara para recibir a la Selección Argentina en su cruce frente a Jordania por la fase de grupos de la Copa del Mundo. (Foto: gentileza)

El fixture del Mundial 2026 sigue su curso con una de las fechas más esperadas de la fase de grupos. De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, este sábado se disputará una grilla en continuado que tiene como plato fuerte la presentación de la Selección Argentina, además del despliegue de grandes candidatos europeos en distintas franjas horarias.

Para que organices tu agenda futbolera y sigas los resultados minuto a minuto desde tu celular, te dejamos la guía práctica de servicios con todas las transmisiones confirmadas.

Qué canales transmiten los partidos del Mundial hoy sábado 27 en Argentina

La jornada completa se podrá seguir en directo en nuestro país a través de las opciones de pantalla tradicional y plataformas de streaming:

En televisión (Cables y aire):

Telefé (Transmitirá en vivo el partido de la Selección Argentina).

(Transmitirá en vivo el partido de la Selección Argentina). TyC Sports (Señales asignadas para los encuentros de las 18:00, 20:30 y el cierre).

(Señales asignadas para los encuentros de las 18:00, 20:30 y el cierre). DSports (Canales 610 y 1610 de DirecTV).

En plataformas digitales y streaming:

DGO, Flow y Telecentro Play: Para sintonizar las señales deportivas correspondientes desde cualquier dispositivo móvil.

Turno tarde (18:00): Inglaterra y Croacia saltan a la cancha

La actividad de este sábado seguirá por la tarde con dos cruces que definen posiciones importantes de cara a la clasificación:

18:00 – Panamá vs. Inglaterra: El combinado inglés busca consolidar su chapa de candidato en la pantalla de Telefé.





El combinado inglés busca consolidar su chapa de candidato en la pantalla de Telefé. 18:00 – Croacia vs. Ghana: Un duelo físico y decisivo para la clasificación europea que se podrá seguir por TyC Sports.



Turno noche (20:30): El choque entre Colombia y Portugal

A las 20:30 (hora de Argentina) llegará uno de los partidos más atractivos de la jornada intercontinental.

Colombia se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un partido de alto voltaje para las posiciones del grupo. En el mismo horario, República Democrática del Congo chocará ante Uzbekistán por las pantallas de TyC Sports.

Turno de cierre (23:00): Jordania vs. Argentina y Argelia vs. Austria

Para cerrar la jornada de este sábado, a las 23:00 (hora de Argentina) se jugarán los últimos dos partidos del esquema oficial. En paralelo al cruce de Argelia frente a Austria, todas las miradas del país estarán puestas en la presentación de la Albiceleste.

La Selección Argentina afronta su duelo frente a Jordania con el pasaje bien perfilado, lo que le abre a Lionel Scaloni una ventana clave de pruebas pensando en los duelos de eliminación directa de los 16avos de final. Debido a que el plantel arrastra el desgaste de la primera fase y algunas alarmas físicas desde el armado de la lista, el cuerpo técnico implementará varios cambios.

La principal preocupación pasa por la evolución de Cristian «Cuti» Romero, quien arrastra una dolencia física. El cruce de hoy ante Jordania funciona como el impasse perfecto para darle descanso y margen de recuperación de cara a lo que viene. En la zaga central, el único nombre inamovible en este momento es Lisandro Martínez.

Lionel Messi acumula 5 goles en total en lo que va del Mundial 2026. (Foto: gentileza)

Las dudas y variantes que maneja Scaloni para el once de hoy:

Los laterales: Se mantiene la histórica disputa táctica en la derecha entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel (con la mirada puesta en eventuales definiciones por penales), mientras que por izquierda, pese al gran nivel de Facundo Medina, el titular natural sigue siendo Nicolás Tagliafico .





Se mantiene la histórica disputa táctica en la derecha entre y (con la mirada puesta en eventuales definiciones por penales), mientras que por izquierda, pese al gran nivel de Facundo Medina, el titular natural sigue siendo . Minutos para los suplentes: El partido es la oportunidad ideal para que sumen rodaje aquellos futbolistas del banco que no tuvieron participación activa en las fechas previas, dosificando las cargas de las figuras principales.

Emiliano Martínez (o Gerónimo Rulli); Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico (o Valentín Barco); Exequiel Palacios (O Lo Celso), Leandro Paredes, Valentín Barco; Lionel Messi (o Nico Paz), Julián Álvarez y Nicolás González.