Cuando hablamos de nuestra piel debemos saber que se trata de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo.

La piel no es solo un envoltorio del cuerpo, también es parte de nuestro sistema inmunológico, y cumple un rol importantísimo en la protección del organismo.

El 70 % de su composición es agua, el 27,5 % de proteínas, el 2% de materia grasa, el 0,5 % de sales minerales y oligoelementos – que son elementos necesarios para el organismo - que no abundan.

La piel está formada por tres capas importantes: epidermis, dermis, hipodermis o tejido subcutáneo - cada una está formada por varias subcapas. La dermis se encuentra debajo de la epidermis. En esta capa hay muchos vasos sanguíneos. La tercera capa es la grasa subcutánea.

Este cobertor nos protege de microorganismos agresores, de golpes, de la radiación solar, de las altas o bajas temperaturas. Es un órgano sin el cual, claramente, no podríamos vivir.

La piel tiene cinco funciones básicas:protección; sensibilidad (que se debe a la existencia de numerosas terminaciones nerviosas que contienen receptores para el tacto, calor, frío, presión vibración y dolor);termorregulación;excreción y absorción de sustancias, y síntesis de vitamina D.

Pese a todo esto, no siempre le brindamos los cuidados necesarios y tampoco tomamos los recaudos para protegerla del peor enemigo: la radiación ultravioleta del sol.

En esta ocasión, RÍO NEGRO dialogó con Carolina López Alaníz, especializada en cosmiatría y cosmetología, del centro CLA, de Neuquén.

Primero debemos saber que cuando hablamos de cosmiatría, hablamos de los cuidados estéticos y cosméticos hacia una piel sana o enferma, ya sea por simples cambios en la normalidad cutánea, como en verdaderas afecciones, pero siempre manteniendo el respeto por la autoridad profesional médica.



“Quienes ejercemos este trabajo podemos hacerlo en varias áreas: acompañamos procesos de curación de la piel bajo supervisión dermatológica, cuidamos pieles sanas para evitar que se lesionen. Pero también tenemos un rol importante como agentes de promoción de la salud y prevención de lesiones. Es decir que nuestra tarea es enseñar y divulgar los cuidados de la piel y las ventajas de tener una piel saludable”, dice Carolina y aclara que actualmente en Neuquén y Río Negro, esta profesión no está regulada.

Explica que la actividad se ajusta a los marcos de las provincias como Santa Fe o Córdoba y siguiendo las recomendaciones de las asociaciones dedicadas al cuidado de la piel.

Para la profesional, la piel tiene una gran importancia a nivel social por su función estética, ya que nos permite expresar quienes somos a través de como la decoramos (maquillaje, tatuajes, aros, etc.) y como la vivenciamos.

Lo que hay que tener en cuenta



Durante la infancia es el momento en el que se da más acumulación de radiación solar.

Por eso, es importante prestar mayor atención en el uso de protectores solares, proteger con ropa y controlar la exposición.

En la adolescencia debido a los cambios hormonales, la piel tiene un pico de producción de sebo.

En este momento de la vida, se pueden sumar cremas que lo controlen y prevengan granitos de todo tipo.

“Según estudios, la piel empieza a envejecer a partir de los 25 años. Por lo tanto, a partir de ese momento sería lo indicado empezar a potenciar las funciones de la piel con productos antioxidantes y biorregeneradores”, explica.

Hay daños ocasionados en la piel, que no se pueden reparar. Como el caso de la radiación solar porque es acumulativa.

“Todo el sol que tomamos sigue estando en la piel, no se va a ir por más tratamientos que hagamos”, afirma.

De todos modos, la especialista destaca que “nunca es tarde para empezar a cuidar la piel”.

Desde el momento en que comenzamos a tratarla va a mejorar en su proceso y notaremos una piel más hidratada y suave.

“No solo sentiremos una piel mejorada, sino que además ayudaremos a volver más lentos los procesos de envejecimiento”, concluye.

Paso a paso, lo que hay que hacer

Higiene: con productos adecuados para el estado de nuestra piel.

Hidratación: el uso de cremas ayuda a que la piel pueda llevar adelante sus funciones.

Protección solar: en rostro y partes que se expone, todos los días, todo el año.

Tips de cuidados:

* No te pongas comida en la cara. Circulan muchas recetas en internet sobre mascaras con comida. En la mayoría los resultados no benefician en nada a la piel y hasta pueden generar lesiones.

* La piel no termina en la cara. No te olvides de hidratar toda la piel del cuerpo. Incluí cuello y escote en la rutina facial.

* Si el producto que estas usando está vencido, paso su PAO (la vida útil) o cambio su textura no sirve de nada y es muy probable que cause alguna reacción adversa.

* Protege la piel, del sol es fundamental: de nada sirve todo lo anterior, si no nos cuidamos del sol.