Tiraron ramas, se rompió el canal, y por una semana no habrá riego en Centenario y Vista Alegre

Por la rotura de un sector del canal principal de riego, después que un grupo de vecinos arrojará gran cantidad de ramas y se rompiera parte de la estructura, se suspendió el riego para toda la zona de chacras de Centenario y Vista Alegre. El inconveniente podría tardar una semana en solucionarse, por lo cual temen desde el consorcio el impacto para la producción local, sobre todo para el sector hortícola.

"Es un atentado que nos han hecho y se reventó el canal principal. Cortaron ramas en Vista Alegre Norte y lo tiraron en el canal principal (mucha cantidad) y se tapó uno de los puentes donde está el ingreso a Vista Alegre, rebalsó y se rompieron cinco placas de cemento", explicó Fernando Almohalla, presidente del Consorcio de Riego de Centenario y Vista Alegre.

Especificó que el inconveniente se registró a la altura de calle Islas Malvinas, ex ruta 234, en el ingreso de Vista Alegre.

"Es un problema muy grande. Está cortada el agua que llega desde el dique. El canal principal de Centenario está inoperable. El corte es total. Si llega a helar, hasta que no solucione, no hay una contención para nadie. Va a afectar a la producción", señaló.

Por lo ocurrido no habrá agua en los canales en toda la zona de Centenario y Vista Alegre. "Calculo que vamos a demorar no menos de una semana para poder repararlo", indicó Almohalla.

Comunicó que ya radicó la denuncia en la comisaría de Vista Alegre, y remitió una copia al Ministerio de Producción e Industria y otra a la Dirección de Recursos Hídricos.

Apuntó que los responsables fueron unos vecinos de Vista Alegre que viven en una toma.

"El tomero pasó por ahí a las 19:30 y no había nada. Por lo cual lo tiraron a la noche", comentó Almohalla.

Indicó que mañana ya las máquinas empezarán a trabajar desde temprano. "Nunca había pasado algo similar", lamentó.

Desde la Cámara de Productores subrayaron que "por fortuna" el hecho sucede en un contexto con ascenso de la temperatura. "Por suerte ha cambiado el clima. No tenemos heladas previstas. Entonces no sería un inconveniente en cuánto a las defensas de las chacras. En cuanto al riego, diez días no sería mayor complicación. Esto desde la parte frutícola", sostuvo Héctor Basualdo, que preside la Cámara de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre.