Titular de Unter: “Mantener el vínculo con la comunidad educativa y los estudiantes”

La secretaria general de Unter, el gremio docente rionegrino, Sandra Schieroni respondió las preguntas de "Río Negro" en el marco de la emergencia sanitaria nacional que ha paralizado el dictado de clases al modo tradicional.

P- Interesa su palabra porque estamos en una situación de excepción, sobre todo para continuar con la educación. Es un panorama de incertidumbre pero entiendo que desde Unter ya han hecho algún aporte para contribuir a que los estudiantes sigan educándose.

R- Emitimos un comunicado una vez que logramos que todos los trabajadores y trabajadoras de la educación pudieran estar a resguardo en sus casas y no en las escuelas teniendo en cuenta que habíamos pedido la suspensión de actividades para preservar la salud de estudiantes y también de los trabajadores y trabajadores. En ese marco entendemos que como Unter tenemos que levantar más que nunca la defensa de la escuela pública y poder mantener, desde el trabajo que organicen los trabajadores y trabajadoras de la educación, el vínculo con la comunidad educativa y fundamentalmente con los estudiantes, de poder usar todas las tecnologías para llegar a los distintos hogares con propuestas educativas. En ese mismo sentido hemos solicitado al Ministerio de Educación para que garantice las condiciones y que todos tengan igualdad de oportunidades porque no es lo mismo tener un estudiante en el radio urbano que en la línea Sur o en la ruralidad. Sabemos que las posibilidades no son las mismas y allí tiene que haber presencia del Estado para garantizar que nuestros niñas, niños y estudiantes de las distintas zonas puedan acceder al conocimiento.

P- Incluso en las ciudades hay lugares o sectores sociales donde los chicos no tienen cómo conectarse.

R- Exactamente así que la idea es que se genere igualdad para que todos tengan la misma posibilidad con el trabajo que puedan hacer los compañeros y compañeras docentes desde su casa para poder llegar con propuestas a cada uno de sus estudiantes. Esa fue la primera acción que llevamos adelante como Unter y la segunda fue habilitar una plataforma en nuestra página.

P- ¿Es una pagina web?

R- Es un vínculo que ya está en la página de Unter (www.unter.org.ar). El nombre exacto fue “Propuestas para el aula” y la idea es ir trabajando desde nuestra organización en distintas temáticas que son transversales y que podamos ayudar en propuestas pedagógicas que tengan a mano los compañeros y compañeras.

P- O sea que es para los docentes, no para los estudiantes.

R- Es para los docentes, “Propuestas para el aula” se llama y la idea es ir sumando allí propuestas de trabajo pedagógico y en principio vamos a estar con temáticas que son transversales, como lo que decías vos hoy: no podemos ver más allá del día a día porque no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro y ojalá esto se pueda resolver lo antes posible pero hacer mucho énfasis en esta necesidad de mantener el vínculo con la comunidad educativa y de fortalecerlo y sobre todo con los estudiantes.

Las temáticas que están ya subidas a la plataforma una tiene que ver con el agua y el uso y la importancia que tiene como derecho humano y la otra fue el golpe de estado referido al 24 de marzo, pero queremos seguir avanzando en otras que también son de interés como educación sexual integral (ESI), el 1 de mayo como día del trabajador y la trabajadora, que vamos a ir incorporando a esa plataforma. Y no solo son para que desde Unter podamos subir propuestas sino también se habilita un mail para que docentes de toda la provincia puedan enviarnos experiencias educativas que puedan ser de utilidad para compartirlas con otros compañeros y compañeras y que puedan llevar adelante una experiencia similar.

P- ¿Cómo es en este momento la tarea del docente que ya está en cuarentena desde su casa? ¿Cómo se vincula con los chicos?

R- Hay distintos formatos y hoy las tecnologías nos permiten en esta emergencia poder estar en contacto, puede ser a través de actividades que puedan enviarles a los papás a través de whatsapp, de los medios tecnológicos, a través de los mails que puedan llegar a los distintos hogares.

P-¿ Así lo están haciendo?

R- Sí, es como decíamos recién. La verdad que en la medida en que podamos ampliarlo va a ser mucho mejor y sabemos que hay chicos que no tienen acceso a las tecnologías y ese es nuestro gran desafío de trabajar y ver cómo llegamos.

P- Ustedes desde el gremio -porque tienen una estructura que puede ser utilizada para muchas cosas- ¿cómo creen que se tendría que hacer esa tarea sobre todo pensando que es probable que esta situación permanezca en el tiempo y que no se sabe cuánto?

R- Bueno, hubo programas nacionales que dejaron de existir durante los tres años del macrismo que posibilitaban que las tecnologías llegaran a cada hogar, como la entrega de las netbooks que les dieron a cada uno de los estudiantes. Si esas las tienen aún, pueden hacer uso y si no, desde el gobierno provincial deberían buscar algún programa para llegar a las distintas casas y también crear acceso a la conectividad en lugares donde no llega, generar las condiciones para que esa posibilidad exista para todos y cada una de las familias y de los estudiantes. Ahí está el gran desafío que también tiene que ver con cuánto se extienda esta situación y que no lo podemos prever. Se habla de que esto no termina el 31 de marzo y uno está atento a todos los medios de comunicación y se ve que todas las medidas que se van tomando son justamente para llevar más tranquilidad, seguridad y control de lo que es esta pandemia.

P- La tecnología es un factor importante: que esté o no esté al acceso, tanto del estudiante como del docente para poder crear ese vínculo. Pero hay otro aspecto. Sabemos que los adultos y los chicos podemos usar internet con fines meramente recreativos pero en este caso la tecnología sería un medio para hacer que los chicos adquieran conocimiento. ¿Cómo se debería hacer para asegurarse que los chicos no simplemente tengan internet, sino que lo usen y adquieran los conocimientos?

R- Creo que ahí cumple un rol fundamental la familia. Hoy mayoritariamente -salvo excepciones- tenemos que estar en casa, con los chicos y ayudarlos. Más que nunca necesitamos a la familia al lado de los niños y las niñas y de los estudiantes. Lo veo en mi hija, ella recibe las tareas y se sienta con mi nieto a trabajar y a hacer las propuestas pedagógicas que recibe de sus maestros y maestras. Hoy más que nunca todos tenemos que estar organizados, unidos y buscando la manera de poder salir adelante de esta situación y creo que la educación, más allá de que hoy obviamente los ejes están puestos en salud por la situación que vivimos, no tenemos que descuidar los aspectos educativos y tenemos que estar al lado de nuestros hijos e hijas.

P- Algo que agregar?

R- Seguiremos creando, esto es un día a día y es minuto a minuto. También estamos en contacto con los institutos de Formación Docente para ver si buscamos alternativas pedagógicas para subir a las páginas; sería una buena iniciativa también pero todavía en concreto no tenemos nada.