Tomas en Neuquén: la Municipalidad no cederá las tierras de Casimiro Gómez

Después del relevamiento de la semana pasada, la Municipalidad de Neuquén anunció que mantiene dos consignas firmes. "Buscamos dar una solución eficiente en base a las premisas que nos dio el intendente Mariano Gaido: ayudar a gente que tiene una real necesidad y no en ese lugar. En esas tierras no".

Así lo afirmó el coordinador de Urbanismo y Hábitar del municipio, Marcos Zapata, en referencia a la ocupación de tierras en Autovía Norte y Casimiro Gómez.

Indicó que en el censo realizado entre jueves y viernes se llenaron 2055 fichas, aunque luego del primer chequeo se comprobó que había algunas repetidas y el número final quedó en 1600.

"Cada ficha representa un lote ocupado al momento en que pasó el censista", explicó Zapata. "Estadísticamente lo multiplicamos por 3,5 personas", es decir que en la toma hay 5.600 habitantes.

El funcionario agregó que por experiencia, sólo la mitad cumple con los requisitos para aspirar a un terreno.

"El relevamiento lo hizo Derechos Humanos de la Provincia, nosotros pusimos parte del equipo en el contexto de la mediación del Ministerio Público Fiscal", dijo. "El cruzamiento de datos lo están haciendo ellos con las bases de datos del Registro de la Propiedad Inmueble, el IPVU, Catastro y Desarrollo Social".

De allí se sabrá quiénes cumplen con las condiciones fijadas en la ley 2639, que creó el Registro Provincial de la Vivienda.

"Queremos atender a las personas que tienen una real necesidad, en un plazo que no se extienda, y no en ese lugar, que está reservado para el Foro de la Meseta", indicó Zapata.

Aseguró que en el asentamiento "hay gente que no es de Neuquén, personas con pedido de captura, menores que no están emancipados... son muchos los que no cumplen con los requisitos".

Los dos días del relevamiento la toma rebosaba de pobladores, pero ahora se ve muy poca gente en el lugar aunque los lotes siguen demarcados. Zapata dijo que algunos de los que tomaron terrenos pagan un alquiler, otros "tienen vivienda" o viven con parientes.

Según los voceros de la ocupación, hay obreros de la construcción y empleadas del servicio doméstico que durante el día están en sus lugares de trabajo.

"Desde el municipio seguimos trabajando con tierras, con lotes, pero tenemos que saber cuántas soluciones tenemos que dar. Para eso dependemos del listado definitivo, que está haciendo Provincia", señaló.