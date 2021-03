Toro anunció un ambicioso plan de obras para Jacobacci

Revalorizando el gran trabajo realizado por las distintas instituciones y organismos en la pandemia y ante el crudo invierno 2020, y poniendo énfasis en la obra pública, el intendente de Jacobacci, Carlos Toro (UCR) inauguró este martes el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante local.

El acto se desarrolló entre las 9 y las 11:15 horas, en el Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario y el jefe comunal estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Daniel Cari (UCR), y los concejales Gustavo Salas (UCR) y Edgardo Mardones (JSRN).

En la apertura, Cari informó que, debido a “otros compromisos laborales”, los concejales del FdT, Hugo Arroyo y Joel Córdoba, no pudieron asistir. Si lo hicieron los secretarios legislativos del bloque. También se hizo un minuto de silencio en honor a los vecinos fallecidos por COVID-19.

Al hacer un repaso por el año 2020 y el difícil contexto que planteó la pandemia, por la situación sanitaria y la fuerte caída de los ingresos, y un crudo invierno con fuertes temporales de nieve, Toro enfatizó que “el municipio no se detuvo” y resaltó el gran trabajo y compromiso de sus colaboradores y de las distintas instituciones y organismos para afrontar “un año atípico y muy complicado”.

“La pandemia no nos paralizó. Tuvimos que reinventarnos y además afrontar un crudo invierno como hacía años no se registraba. A pesar de todo seguimos funcionando, haciendo obras y asistiendo a la gente que más lo necesitó” afirmó.

Entre las obras que se pusieron en marcha en el 2020 destacó la nueva cisterna que construye la Cooperativa de Agua de Jacobacci, el Complejo Judicial, las redes de gas en los barrios Techo Digno, Cerro de la Cruz y El Faldeo, la readecuación del Centro Comunitario del barrio Matadero para que funcione allí el centro de diálisis, la primera etapa de la ampliación de la Escuela Especial 23, obras escolares menores y embellecimiento de espacios verdes, entre otras.

Afirmó que para el ejercicio 2021, se aprobó un presupuesto de $441.455.985, del cual el 58% esta destinado a afrontar el pago de haberes y además se destinará una fuerte inversión en la obra pública y en asistencia social.

Durante dos horas, el intendente detalló el accionar de las distintas áreas en la contención y asistencia a las familias vulnerables.

También la "buena relación" con el gobierno provincial y con el Senador Martín Doñate (FdT).

“Algunos me critican porque el pueblo no luce bien, quizá tengan razón. Hubieran querido que en vez de invertir en redes de gas arregláramos las calles, etc. Pero preferimos invertir más de 12 millones de pesos para llevarles el gas a 88 familias que desde hacía años estaban esperando este servicio para mejorar su calidad de vida. Mi prioridad es y siempre va a ser la gente que más lo necesita” sostuvo.

Para este año, anunció varios proyectos financiamiento provincial y nacional. Entre ellos la segunda etapa de la ampliación de la Escuela Especial 23, un plan de bacheo para las calles de pavimento flexible y hormigón, la ampliación de la red de gas en el barrio Ceferino, cordón cuneta para el barrio Nuevo Jacobacci, el Parque Recreativo del predio ferroviario, la pavimentación de 8 cuadras de la calle Fray Luís Beltrán, el cruce ferroviario de la red de desagües cloacales, la apertura del Punto Digital, la reactivación de la nueva terminal de ómnibus y la reactivación de la planta de faena local.

En el final de su discurso, pidió a “una oposición constructiva”, a los vecinos “tener conciencia ciudadana” para mantener un pueblo limpio y ordenado y “no bajar los brazos ante la pandemia”.

“Para seguir creciendo como pueblo, Jacobacci necesita de todos. De una oposición critica, pero constructiva, de vecinos comprometidos con el cuidado del medioambiente y, sobre todo, con el cuidado de cada uno. La pandemia no terminó. No debemos bajar los brazos” sentenció.