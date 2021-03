Tortellini: la pasta rellena para hoy

Ingredientes

Para la masa:

Puse en la procesadora 400 g de harina 0000 + 1 cdta al ras de sal, 3 huevos, 1 cda de aceite de oliva y 100 g de espinaca fresca (a la que volqué agua hirviendo encima y luego escurrí bien con las manos). Procesé todo con la idea de que me quede masa verde y me quedó así "moteada" y me gustó. Luego volqué a la mesada, amasé unos minutos y dejé descansar la masa mientras prepaba el relleno. Si no tenés procesarora, licuá los huevos con la espinaca. Si no tenés licuadora, picá hiper finita la espinaca.

Para el relleno:

Rehogué 1 cebollita chiquita, 2 cebollas de verdeo, 1 puerro y unos 6 o 7 champiñones. Agregué 500 g de ricotta, 2 puñados de queso rallado, 3 cdas de queso crema, perejil picadísimo, nueces, 1 hojita de salvia, 2 hojitas de orégano fresco, 4 hojas de albahaca... sal y pimienta. Probalo!!! Esto es lo que yo le puse, ustedes inventen con lo que tengan.

Preparación

Estiré en pastalinda hasta número 8. Corté cuadrados de 7 x 7 cm. Rellené, mojé con agua los bordes y uní las puntas. Herví en abundante agua con sal y salieron como 60 unidades.