Trabajadores de la salud de Bariloche avanzan con un nuevo sindicato

Por quinto jueves consecutivo, los trabajadores del hospital Ramón Carrillo de Bariloche se concentraron en las escalinatas de acceso a la institución, cortaron la calle Moreno durante 5 minutos y leyeron un comunicado con duras críticas a la gobernadora Arabela Carreras en reclamo por una recomposición salarial "acorde a la inflación".

La protesta, una vez más, se llevó a cabo al mediodía y a los aplausos y bombos se sumaron constantes bocinazos de los conductores que circulaban por la calle Moreno en apoyo a los trabajadores de la salud.

"Seguimos pidiendo que nuestra interlocutora sea la gobernadora. No hemos recibido una sola respuesta a nuestro reclamo ni al petitorio con más de 15.00 firmas. Las respuestas nos llegan por los diarios", señaló Juan Manuel Zorzoli, terapista ocupacional del hospital público de Bariloche.

En la concentración, cuestionaron con dureza las últimas declaraciones de Carreras, al enfatizar que el acuerdo paritario está cerrado y que el gobierno provincial sólo contemplará a los gremios como representantes válidos en la discusión.

1/ 3 Hubo fuertes críticas a la gobernadora. Foto: gentileza 2/ 3 Hubo fuertes críticas a la gobernadora. Foto: gentileza 3/ 3 Hubo fuertes críticas a la gobernadora. Foto: gentileza

"A nosotros no nos representan. El acuerdo que firmaron no defiende nuestros derechos. Por eso, queremos un lugar en la mesa en las conversaciones de diciembre. Tenemos un grupo de whats app con 285 compañeros donde consultan cada vez más, cómo desafiliarse de ATE y UPCN", recalcó Zorzoli.

En relación al descontento con los gremios, planteó que avanzan con la conformación de un sindicato nuevo a nivel provincial. Advirtió que ya cuentan con el reconocimiento de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y lograron constituirse como filial en Río Negro.

Durante el corte de la calle Moreno, los trabajadores levantaron todo tipo de carteles en los que se leía: "El gobierno se ríe de nosotros. No nos escuchan", "No somos héroes ni esclavos", "Que el barbijo no apague nuestras voces" y "Sostenemos el cuidado en pandemia: ¿quién nos sostiene a nosotros?", entre otros.

1/ 2 Aplausos, bombos y bocinazos en el quinto jueves de reclamos. Foto: gentileza 2/ 2 Aplausos, bombos y bocinazos en el quinto jueves de reclamos. Foto: gentileza

También levantaron fotos de la gobernadora con los ojos, oídos y boca tapados y la leyenda: "Ciega, sorda y muda". Luego de entonar las estrofas del himno nacional, un enfermero pidió un minuto de silencio por las víctimas del Covid-19.

Respecto al reclamo por el aumento salarial, insistió en que no solo representan a médicos y técnicos sino también a enfermeros, administrativos y personal de cocina, entre tantos otros.

"La propuesta de aumento para quienes realicen horas extras nos pareció una burla. Nos pagan un poco más por hacer más trabajo del que ya hacemos. La gente no quiere trabajar más de lo que ya trabaja", expresó.