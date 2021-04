Transporte, tierras y agua potable, los temas que ocupan al Concejo de San Martín

La prestación de servicios clave como el transporte urbano, el agua potable y el saneamiento son algunos de los temas “estructurales” que agitan por estos días la actividad del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes,

El precio del boleto fue fijado en octubre en 43,9 pesos y la empresa Expreso Los Andes ya presentó un pedido de actualización, cuyo análisis está condicionado por el aumento constante de los costos (en especial el combustible), la reducción de los subsidios y el aforo limitado de pasajeros.

Según el contrato vigente, que vence el 30 de junio, el municipio está obligado a garantizar a la prestadora una rentabilidad del 12,5% y cualquier suba de la tarifa debe definirla el Concejo “a propuesta del Ejecutivo”.

La urgencia por resolver ese tema se mezcla también con la continuidad misma del servicio, porque está en pleno debate la elaboración del pliego para un nuevo llamado a licitación, que debe concretarse durante el segundo semestre.

También el Concejo está abocado a determinar las condiciones de un nuevo contrato para la prestación del servicio de agua y saneamiento, que actualmente está a cargo de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios, cuyo concesión venció en marzo.

Al repasar esos temas, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Wilkeman (MPN) afirmó que confía en llegar a los consensos necesarios. Señaló que hasta ahora la actual gestión (iniciada a fines de 2019) “aprobò la gran mayoría de los temas por unanimidad”, en especial los relacionados con la crisis del coronavirus.

Ese “logro” no resulta menor para un Concejo de composición muy particular, ya que está integrado por dos bloques de cuatro concejales (Juntos para el Cambio y el Frente de Todos) y un bloque minoritario de tres integrantes (MPN) que sin embargo tiene la presidencia, porque fue el que más votos obtuvo para intendente. La diferencia se explica por las listas “colectoras”, que aportaron en la categoría del Ejecutivo, pero no ingresaron al Concejo.

Winkelman dijo que “la pandemia influyó mucho” en el trabajo realizado hasta ahora, y “los temas más politizados quedaron para otro momento”, aunque admitió que “los períodos electorales” como el que se avecina pueden acentuar las diferencias.

Dijo que otro de los proyectos a evaluar en lo inmediato tiene que ver con el grave problema habitacional que atraviesa San Martín, y que el Ejecutivo propuso afrontar con la venta de cuatro lotes fiscales ubicados en pleno centro.

Respuestas inmediatas

El presidente del bloque del FdT, Martín Rodríguez, reconoció que “el consenso es la regla habitual” y coincidió en que el acceso a la tierra y la vivienda es uno de los temas más graves, que demanda urgente respuesta.

Afirmó que su bloque propuso y logró el año pasado la declaración de emergencia habitacional, anticipó que darán apoyo a la venta de tierras, aunque “no sea la solución definitiva”, e impulsarán también una actualización de la ordenanza de plusvalía. El propósito sería que el municipio obtenga tierras mediante la aprobación de parámetros constructivos en fracciones periféricas de propiedad privada que hoy son área rural, sin permiso para loteos.

Admitió que en esos debates quedarán expuestas las “posturas ideológicas” y no será tan fácil aprobar iniciativas por unanimidad.

La concejal del Juntos por el Cambio María Aquin dijo que el trabajó más arduo del Concejo se da en las comisiones. ”Ahí discutimos mucho”, reconoció. Pero también valoró los acuerdos que se logran con modificaciones en la redacción de los proyectos y algunas posturas que se resignan para lograr la unanimimidad. “Somos una oposición responsable”, aseguró la concejal.

Dijo que el tema del transporte “es muy complejo”, debido a la expansión cada vez mayor que tiene la ciudad y a la escasa rentabilidad del servicio. Informó que acordaron pedir ayuda técnica “a un especialista de Neuquén” para un posible rediseño del sistema que estaría contenido en el futuro pliego. Se preguntó, por ejemplo, si no sería apropiado combinar el transporte “clásico” que existe hoy con “taxis colectivos o combis” para llegar a algunos barrios. También abogó por ampliar el número de pasajeros que pagan la tarifa plena.

Sobre la falta de viviendas Aquin dijo que “es un problema en extremo difícil” y no se mostró convencida de acompañar la venta o remate de lotes céntricos. “Ese proyecto está muy verde, hay todavía varias preguntas son respuesta -afirmó-. Si se van a liquidar los últimos lotes que tiene el municipio en el casco y eso no resuelve ni el 10% de la necesidad que hay, no sé si es la mejor decisión. Además la cotización que aportaron de 1.700.000 dólares ya hay desarrolladores que les parece muy alta, porque la rentabilidad no daría para el recupero en esos valores”.

Sin el apoyo de Juntos el proyecto quedaría abortado, porque necesita una mayoría de ocho votos.

El precio del boleto

El concejal del FdT Santiago Fernández dijo que la determinación de una nueva tarifa es indispensable para que el futuro pliego de licitación parta “de una base atractiva”, pero aclaró que de ningún modo es viable un valor como el insinuado por la empresa, que de acuerdo a sus costos sugirió llevar el boleto a 170 pesos.

Fernández dijo que el Ejecutivo municipal propuso aumentar el boleto de 43 a 75 pesos y entre los concejales también habría sido evaluado como poco viable. El concejal opositor dijo que una pauta lógica sería aplicar el índice de inflación acumulado desde la última corrección tarifaria, alrededor de un 22%, lo que determinaría un boleto de 55 pesos. La decisión final debe ser tomada por el Deliberante “no más allá de mediados de mayo”, estimó Fernández.