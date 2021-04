Dónde están los cortes de los autoconvocados de Salud en Neuquén

El sábado el Ministerio Público Fiscal intervino en un conflicto que va camino a cumplir los 50 días y comenzó una mediación con el gobierno provincial y los trabajadores de Salud autoconvocados para intentar restablecer la tranquilidad en la provincia que ya comienza a sentir el desabastecimiento. Los piquetes sostenidos casi interrumpidamente hace casi una semana no sólo dejaron gente varada sino que también complican la distribución de alimentos y combustibles.

Los cortes comenzaron la semana pasada en Añelo, con entre cinco y siete puntos de la localidad bloqueados. Pero rápidamente comenzaron a sumarse localidades en las que los trabajadores y trabajadoras de Salud salieron a la ruta.

Hoy se mantienen cortes en el corazón de Vaca Muerta, principalmente en ruta 7 a la altura de la estación de servicio Shell y en 17, Fortín de Piedra. También hay bloqueos en algunas bajadas.

Además está cortado en Zapala, Plaza Huincul, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Chos Malal, Dique Ballester y Villa la Angostura. En Picún Leufú, ayer el piquete se liberó durante 40 minutos para que puedan pasar los vehículos que llevaban más de un día varados.

El corte sobre la ruta nacional 22, a la altura de la torre de Plaza Huincul, es total. Anoche, antes de la medianoche hubo momentos de tensión cuando los choferes de camiones amenazaban con avanzar sobre la ruta para seguir su marcha hacia el oeste. De parte de los manifestantes, se organizaron y armaron un cordón de seguridad sobre la cinta asfáltica.

Los camioneros realizaron un intenso bocinazo y cruzaron los camiones para que ningún tipo de vehículos pueda pasar, como es el caso de las ambulancias o las personas que tienen turnos médicos. La situación se descomprimió y la policía dispuso dos móviles sobre el asfalto para mantener la distancia entre los dos grupos. Además, hablaron con los manifestantes para explicarles que su presencia se debía a una medida preventiva y que de ningún modo, iban a desalojarlos. Ya pasada la medianoche, la situación se calmó.

Anoche la negociación que se lleva adelante en la Ciudad Judicial pasó a un nuevo cuarto intermedio. La Provincia insiste en que no hará una oferta salarial con los cortes de ruta activos, y los trabajadores se niegan a cesar los piquetes.

En este sentido, los autoconvocados de Salud anunciaron que esta mañana realizarán una conferencia para informar a la comunidad la situación de la negociación que comenzó el sábado con la intervención del Ministerio Público Fiscal y en la que participan además de los autoconvocados y los mediadores las ministras Andrea Peve, de Salud, y Vanina Merlo, de Gobierno.

Los cortes en Añelo se sostienen casi sin interrupciones hace casi una semana y allí el desabastecimiento de alimentos y mercadería es crítico. Si bien, el intendente de Añelo, Milton Morales, confirmó en declaraciones al programa Vos a Diario de RN RADIO, que con la flexibilización de los bloqueos del sábado el panorama mejoró, el sostenimiento de la medida vuelve a complicar el abastecimiento de la zona petrolera que también incluye a Rincón de los Sauces. En el corazón de Vaca Muerta, son unos 1.000 los camiones que estaban varados.

Pero además, en toda la provincia el desabastecimiento de combustible ya es una realidad. Desde ayer al mediodía las estaciones de servicio YPF de la región empezaron a quedarse sin combustibles. “Desde el viernes no recibimos combustible, por el bloqueo al acceso a la refinería (en Plaza Huincul). No tenemos novedades sobre una liberación y desde ayer ya no tenemos nada de súper”, explicaron desde una estación.

Anoche en varias estaciones de la capital neuquina había largas filas de automovilistas que buscaban garantizarse el combustible. De continuar el bloqueo en Plaza Huincul, serán más las estaciones que agoten sus reservas.