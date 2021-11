Traumatólogos de Neuquén

La decisión unilateral de los traumatólogos de abandonar el Colegio Médico de Neuquén y hacerse cargo de la gestión directa de todas sus prestaciones, a través de una asociación propia, generó un conflicto externo a la obra social, que tuvo como consecuencia directa dejar a las y los afiliados del ISSN sin el acceso a las consultas y, ni hablar, a las prácticas médicas de la especialidad.

De un día para otro, la pretendida Asociación de Traumatología decidió abandonar a sus pacientes, fuere cual fuere su situación de salud; muchos de ellos/as a días de realizarse una cirugía o transitando tratamientos. Esta medida arbitraria, desmedida y absolutamente comercial no sólo se quedó en el abandono a los pacientes, sino que tomó un rol proactivo en acciones coercitivas con aquellos/as profesionales que tuviesen la voluntad de seguir atendiendo a sus pacientes o profesionales que pretendían incorporarse como nuevos/as prestadores/as de la obra social. Actitud no sólo corporativa sino mafiosa, que se ha ocupado de obturar todo tipo de soluciones que el ISSN buscó garantizar.

La complejidad de esta situación, debido al abandono de las y los pacientes y la imposibilidad de la obra social de resolver un conflicto que está por fuera de la órbita de resolución de las obras sociales, pone en evidencia la necesidad imperiosa de una fuerte intervención del Ministerio de Salud. Sólo el Estado Provincial puede poner límites a las ambiciones desmedidas de un grupo de profesionales que no sólo pretende tener el monopolio de dicha especialidad, sino apropiarse directamente de una especialidad médica.



Ángel Zalazar, José Luis Savanco y siguen firmas. Consejeros Gremiales en el ISSN. (Texto resumido)