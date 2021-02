Trotta, aislado tras contacto estrecho que dio positivo de coronavirus

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, permanecerá aislado por haber sido contacto estrecho de la ministra de su área de la provincia de Santa Fe, Adriana Cantero, quien dio positivo de coronavirus y con quien mantuvo una serie de reuniones esta semana.

"Hace instantes, al llegar a Ezeiza, nos informaron que la ministra de educación de Santa Fe, con quien compartí reuniones de trabajo, dio positivo de Covid-19. Me realicé el hisopado de rutina y permaneceré aislado por contacto estrecho hasta que las autoridades sanitarias me lo indiquen, según el protocolo", anunció anoche el ministro en su cuenta de Twitter.

En ese marco, explicó que pospuso "la agenda que venimos desarrollando para maximizar la presencialidad cuidada en nuestras escuelas y que preveía que mañana (por hoy) estuviese en Pehuajó y el viernes en La Pampa".

Esta mañana, en declaraciones a FM Pulso 95.1, explicó: "Yo estoy bien pero me tengo que quedar unos días aislados; me hice hisopado. Preventivamente uno tiene que estar aislado". "En principio tengo que esperar hasta el domingo para otro hisopado y si me da negativo podré recuperar las actividades habituales", indicó.

Trotta formuló estas declaraciones luego de haber arribado anoche de la gira que realizó por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para trabajar con los ministerios provinciales sobre "la vuelta de la presencialidad cuidada a las aulas".

En las declaraciones radiales el funcionario puntualizó que el contacto estrecho "lo tuve el lunes a las 17 horas aproximadamente".

Respecto del trabajo con las distintas jurisdicciones, Trotta consideró que "se está trabajando sobre los protocolos que son los que permitirán el regreso seguro de la presencialidad cuidada".

La semana pasada, el ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta estuvo en la región. El viernes llegó de visita a Neuquén por el tema de las clases presenciales. Primero se reunió con el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez y luego, con el gremio docente ATEN.