Un grupo de vecinos de La Angostura pide medidas para frenar los contagios

Villa La Angostura se mantuvo gran parte de la pandemia casi sin casos activos, pero en diciembre después de las fiestas de fin de año, la curva comenzó a crecer. Según el último informe del hospital local son 779 las personas que actualmente transitan la enfermedad. Además, ayer se produjo una nueva muerte. Vecinos de la localidad juntan firmas para que el Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) tome medidas de "cierre programado".

"Hay dos formas de posicionarse frente a un problema: esperar que acontezca y pagar el costo o planificar de manera preventiva para mitigar los daños que pueda causar. Claramente nos referimos al contexto de pandemia por COVID-19", comienza la carta abierta al COEM con la que vecinos de Villa La Angostura buscan juntar firmas para forzar definiciones.

Aseguran que con los datos ofrecidos por el hospital local un tercio de la población está afectada por el virus, ya sea contagiada o aislada preventivamente. "La curva crece, el personal de salud, no", señalan en el texto publicado en change.org, con el que buscar reunir firmas para que se tomen más medidas preventivas.

"Estamos en una carrera contra el tiempo y nos lleva notable ventaja. Lo que hace casi un año atrás veíamos en las noticias de otros lugares, esta semana lo vimos acá: hay pacientes internados en los pasillos. Las personas muertas tienen nombre, apellido, rostro: son vecinas y vecinos. De ochenta, setenta, sesenta años… Y trasladadas por complicaciones, de cincuenta, cuarenta… ¿Cuál es el límite que nos impondremos como sociedad?", cuestionan analizando la situación epidemiológica que vive la localidad.

El propio director del hospital, Ramiro Tornelli señaló que la situación es "apremiante, grave" y que “hay pacientes que debe esperar en la guardia con un tubo de oxígeno”. Además, el médico confió que por la presión bajo la que trabajan los profesionales hay quienes no resisten el llanto. Es que a la falta de personal por la enorme demanda se suma que el 10% de la planta del hospital también está afectada por contagios.

También desde el hospital local, al inicio de la semana, informaron que el centro de salud se había quedado sin camas por un pico en la cantidad de internaciones. La realidad local, se suma a una situación "límite" en toda la zona sur.

En la nota con la que se juntan firmas de vecinos para presionar decisiones del Estado también se denuncia que las reuniones del comité de emergencia son "convocadas por el intendente, con una frecuencia aleatoria".

"Implementarán multas para comercios y particulares, recomendando sí el uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento, evitar reuniones sociales, aglomeraciones y compartir utensilios. Si no fuera urgente el panorama, parecería una broma simpática. Pero en este contexto resulta de gravedad insultante la desidia", subrayan los vecinos convocantes en la carta que fue publicada este viernes.

"La planificación y preanuncio de medidas intermitentes de cierre son lo opuesto a 'ir viendo cómo viene la curva y reaccionar tarde", señalan. Y agregan: "Si la sociedad y el Estado comparten un plan común: demoler la curva –por ejemplo- la población conocerá con antelación esos tiempos y las medidas tomadas para atenuar pérdidas y sabrá que un cierre intermitente tendrá un término de finalización preestablecido".

"Necesitamos oxígeno. Estamos pidiendo tiempo para respirar. Hoy resulta fundamental poder sumar con criterio de primer elemento de protección la limitación, evitación (sic) o minimización de reuniones en lugares cerrados. No alcanza con multar a transgresores de la normativa, después que transgredieron", señalan en referencia a las medidas que si se toman desde la Municipalidad actuando sobre las fiestas clandestinas. El pedido concreto es que "se apliquen las medidas intermitentes de cierre programado".

"No esperen a una próxima reunión de fecha incierta. No esperen a agotar al Personal de Salud del Hospital Arraiz. No esperen a que mueran más vecinxs. Planificar, prevenir, decidir a la altura de los hechos es lo que estamos pidiendo", cierra el texto que en las 19 primeras horas había juntado unas 600 firmas digitales.