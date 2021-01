Director del hospital de La Angostura: "hay médicos que se largan a llorar"

Según el último parte local, Villa La Angostura tiene 756 casos activos de coronavirus, con 36 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ante este panorama epidemiológico y por la suba de las internaciones, el sistema de Salud de la localidad es "apremiante, grave". Ya hace algunos días, el hospital había informado que se había quedado sin camas y estaba funcionando al 100% de su capacidad en el sector Covid. El director de la institución describió la situación límite que se vive.

En una entrevista con FM Andina, el director del hospital Oscar Arraiz, Ramiro Tornelli, calificó a la situación que se vive en el centro de salud como “apremiante, grave”. El aumento de los contagios que vive la localidad turística conlleva un aumento de la internación que deja al sistema de Salud de la zona al límite.

El hospital local, como informó Diario Andino, cuenta con 22 camas tras la incorporación de cuatro camas que se produjo días atrás antes que la ocupación sea del 100%. Así y todo, Tornelli indicó que “hay pacientes que debe esperar en la guardia con un tubo de oxígeno”. Y, al mismo tiempo, aclaró que el hospital cuenta con dos respiradores que se están usando constantemente.

La situación en el hospital local es crítica no sólo por el aumento de los contagios y las internaciones sino porque hay un 10% de trabajadores que están afectados por la pandemia. "Tenemos un profesional médico en la clínica Pasteur en terapia intensiva, choferes aislados (…) los médicos, enfermeros, todo el personal, de rayos, de laboratorio, estamos todos al límite”, confió Tornelli.

Situación que recarga a quienes quedan al frente del hospital. Para graficar la apremiante situación, el director del centro de salud señaló que hay "médicos que se largan a llorar en el medio de la guardia porque es tal la presión de la cantidad de gente que está entrando, de los recursos, que si bien los tenemos, están llegando a su límite”.

Pero la situación límite no se vive solo en La Angostura sino que en toda la zona sur y también en la provincia. En este sentido, Tornelli reconoció que ya se tiene que elegir "a los pacientes que se derivan y los que no se derivan. Al paciente que se le puede dar una chance, por el hecho de que las camas son muy acotadas".

Es justamente por este desborde del hospital local que en Villa La Angostura se tomó la decisión de transformar uno de los centros de salud barriales en un centro de atención covid para menores de 50 años

"Se informa a la comunidad de Villa la Angostura que debido al aumento de casos y la alta demanda de atención de pacientes con síntomas relacionados al COVID 19, el Centro de Salud Barrio Norte cambiará sus funciones habituales a partir del viernes 29/01, pasando a ser Centro de Evaluación y Atención Covid para pacientes con síntomas leves, sin factores de riesgo y menores de 50 años", explicaron en el facebook del hospital.

Además, indicaron que "todos aquellos pacientes que estén por fuera de dichas características deberán dirigirse a la Guardia Respiratoria del Hospital".

El Centro de Salud Barrio Norte seguirá funcionando de 8 a 16 con turnos que deberán ser solicitados al 4488336. Además, quienes habitualmente se atendían o retiraban su medicación allí podrán hacerlo en el Centro de Salud Las Piedritas (Las Fucsias 431 Tel:4495468), en los mismos horarios.

También desde el hospital señalaron que por los más de 2000 pacientes aislados que tiene la localidad, la Sala de Situación (que hace el seguimiento de pacientes positivos, caso sospechosos y contactos estrechos) se trasladó desde el CET al Jardín 82, donde se cuenta con mayor espacio.

Respecto de toda la situación epidemiológica que se vive en la localidad, el director de hospital aseguró que "nosotros sabíamos que esto iba a pasar al generar el aumento de circulación” e insistió que "justamente, lo que el hospital propone a través del COE son recomendaciones para bajar la circulación. Que se trate de evitar las reuniones, seguir con el cuidado con tapabocas, lavado de manos, distancia”.