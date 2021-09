Un incendio afectó parte del Jardín Botánico de Plottier

Un incendio afectó ayer por la tarde, un sector del Jardín Botánico de Plottier, un espacio recreativo, de conservación y preservación que está abierto al público desde octubre del año pasado. No descartan que pudo ser intencional.

Carlos Mansilla, a cargo del cuartel de la asociación de Bomberos Voluntarios de Plottier indicó que el fuego consumió un área de 400 metros cuadrados. No avanzó más porque se logró controlar rápidamente. Favoreció la extinción de las llamas que no hubo viento y que el cuartel de bomberos se encuentra cerca de la zona "por lo que se apagó y no hubo propagación para el resto de la vegetación que se encuentra en el lugar".

Trabajaron dos dotaciones en el espacio que está sobre el margen de la Laguna Elena.

"Es un lugar abierto. No hay fuentes de energía como para decir que hubo alguna caída de un cable. No hubo tormentas eléctricas, así que fue por causa humana. Es difícil igual dirimir entre intención y accidental", señaló Mansilla.

El espacio integra una red internacional de Jardines Botánicos. Está a solo cinco minutos del centro de la ciudad. Es un predio de 4,15 hectáreas con un sendero principal de 2 kilómetros con áreas temáticas y especies del bosque ribereño.

