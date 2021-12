Un jugador de Alianza y un acto de honestidad que generó aplausos

En cualquier actividad competitiva, en especial en el fútbol, sacar ventaja de alguna situación dudosa suele estar bien visto. Muchas veces se prioriza el resultado por sobre los detalles que conducen a lograrlo, el famoso «el fin justifica los medios».

Por esa razón, sorprenden actitudes como la de Ramiro Sepúlveda, jugador de la reserva de Alianza de Cutral Co en el duelo frente a Sapere. El futbolista le reconoció al árbitro que un penal que favorecía a su equipo no había estado bien sancionado.

Así lo reveló el juez principal del encuentro, Luis Canob. «Una jugada dentro del área local y ante mi primera percepción, observo un jugador de sapere que extiende su brazo y para mi el balón impacta en el mismo, por lo cual sanciono el penal para Alianza», comenzó su narración.

Ante ese fallo, Sepúlveda reaccionó y advirtió al árbitro para que no cometa una injusticia, aunque eso lo beneficiara. «El jugador N°8 de Alianza se aproxima y me dice «NO FUE PENAL JUEZ», entonces le pregunto no pega en la mano?, y me dice «NO, NO FUE PENAL, PEGA EN EL PECHO«, por lo cual no se ejecutó el mismo», continuó Canob.

Ante ese gesto, el público de Sapere aplaudió al jugador del Gallo cuando fue sustituido. «Te arbitré muchísimas veces de chico y hoy siento un orgullo inmenso de haber tenido el honor de haberte conocido. No todo está perdido mientras haya más Sepulvedas. Seguí así, con esos valores, siendo buena persona, siendo honesto», escribió el árbitro en su publicación de Facebook donde contó la historia.

La honestidad de Sepúlveda recibió múltiples elogios en las redes sociales y merece ser destacada. En un deporte donde muchas veces predomina la violencia entre las hinchadas rivales, en este caso el público ovacionó a un futbolista contrincante, algo que no pasa a menudo.