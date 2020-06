Un Municipio de Neuquén ya prohibió las reuniones de hasta 10 personas

Desde la intendencia aclararon que no quieren esperar a que Vista Alegre tenca casos para tomar medidas. (Archivo).-

"Afortunadamente no hemos tenido nuevos casos en Vista Alegre, pero no queremos esperar a que eso suceda para tomar las medidas pertinentes". Así explicó el intendente, Daniel Ridao, la marcha atrás con las reuniones sociales de hasta 10 personas. Esta es una de las últimas flexibilizaciones que implementó Neuquén como parte del ingreso a nueva fase, la de distanciamiento social. La provincia fue una de las que Nación incluyó en esta etapa por no tener circulación comunitaria de coronavirus.

Ayer, el gobernador Omar Gutiérrez pidió evitar las reuniones sociales por el incremento de casos y anticipó que las clases presenciales continuarán suspendidas, al menos, hasta septiembre. El intendente capitalino, Mariano Gaido, anunció de forma inmediata su apoyo a la recomendación, pero fue Ridao quien informó su decisión de prohibirlas.

La medida de Vista Alegre fue dada a conocer luego del parte del comité de emergencias de la noche, en el que se consignaron 17 nuevos casos de coronavirus. Sobre dos pacientes aún se investiga el origen del contagio, mientras que el resto son todos contactos estrechos de casos confirmados, pero todos residen en Neuquén capital, la ciudad que concentra la mayoría de los casos activos. Además, después de un mes y medio desde la última muerte, se registró un nuevo fallecimiento por coronavirus: una mujer de 84 años que estaba internada en el policlínico ADOS.

La prohibición en Vista Alegre se aplicará hasta nuevo aviso e incluye a eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole.