Un nuevo robo en el local de Vida Sport, en Roca

Una vez más el local de Vida Sport fue víctima de los delincuentes. El comercio de venta de artículos y ropa deportiva resultó víctima de la ola de inseguridad que vive la cuidad y sufrió un nuevo robo en la madruga de este sábado.

Los delincuentes rompieron una de las vidrieras del negocio ubicado en Mitre y Belgrano, para llevarse la mercadería que se encontraba en exposición.

“Una vez más, la quinta que me visitan, afanan y destrozan todo. Blindex, cortinas, trabas, alarmas, etc. Te destrozan, te dejan arriba del ring con la toalla al caer...no doy más, no damos más. No se puede más. Basta, por favor basta”, expresó Julio, el dueño del comercio.

Cabe destacar que en los últimos diez días es el segundo delictivo que se produce en el comercio. El pasado 12 de octubre había sufrido un robo con características similares. En cinco oportunidades ya resultó violentado el local.