Una abogada cuestionó a un colega por no respetar su identidad de género en Neuquén

La situación ocurrió en el contexto de un litigio civil en Neuquén. El abogado Rubén Bortolatto tenía que contestar una presentación que había hecho su colega, Cristina Hendrickse, reconocida activista trans. Cuando se le corrió vista y respondió aludió a un convenio de honorarios que había firmado la profesional, y se refirió a ella con su nombre de pila anterior.

Cristina fue notificada el viernes pasado. No es la primera vez que le ocurre. En 2019 fue excluida del acceso a los expedientes por una secretaria del juzgado de Familia de Zapala, con el argumento de que no había rectificado su nombre en el sistema de notificación electrónica. Debió intervenir el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

"El derecho humano a la identidad de género está vinculado al derecho a la libre expresión, a la prohibición de discriminación y está reconocido en infinidad de documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo hay personas que no lo reconocen. Yo entiendo que el accionar de Bortolatto tiene que estar vinculado a un tipo de percepción de desprecio al derecho humano a la identidad de género. No se explica que un abogado que no es recién recibido, sino que tiene años de profesión desconozca el derecho a la identidad de género", aseguró Cristina.

Frente a lo sucedido hará una petición ante el TSJ para que los abogados y abogadas puedan estar alcanzadas por las capacitaciones obligatorias en perspectiva de género, prevista en la Ley Micaela para jueces, juezas, funcionariado y personal judicial.

"Le quiero proponer al Tribunal Superior de Justicia que todos los abogados de la matrícula hagan este curso", agregó.

RÍO NEGRO consultó a Bortolatto sobre la razón por la que se había referido a ella en el escrito con su nombre anterior. Él respondió que aludió en esos términos en un párrafo porque necesitaba mencionar un convenio que Cristina había suscripto antes de cambiar su nombre de pila, y que por eso la mencionó así. "Hay una parte en la que te tenés que referir a un documento específico y particular", señaló. En el resto del escrito, manifestó, se dirige a ella "como la doctora y la peticionante."

La ley 26.743 de identidad de género, en su artículo 1, establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarollo de su persona y a ser tratada de acuerdo a ella.

En su artículo 7 menciona que la rectificación registral no altera la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio.

En todos los casos será relevante, dice la ley, el número de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.

Incluso la identidad de género debe ser respetada para quienes utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. No es un requisito acreditar el cambio registral.

Desde esta perspectiva no era necesario mencionar su anterior nombre para referirse al convenio de honorarios que había firmado, ya que el DNI se mantiene invariable al igual que su matrícula profesional. Si alguien quisiera saber si se trata de la misma persona basta con comparar estos datos, y de esa manera no vulnerar su identidad autopercibida y el derecho al trato digno.

Sobre si evalúa pedirle disculpas por lo ocurrido, Bortolatto afirmó: "si la llegara a ver y ella de alguna manera se ha sentido agredida u ofendida por una situación netamente de corte procesal, le tengo que pedir disculpas, pero no porque considere que he actuado mal sino porque ella se considera afectada. Pero no considero bajo ningún punto de vista haber actuado malintencionadamente o en forma ofensiva."