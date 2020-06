Una acción ilegal

La determinación del señor presidente de la Nación respecto de la empresa Vicentin es inconstitucional.

En primer lugar, se está violando el derecho de la propiedad privada. En este caso concreto, la intervención es absolutamente inadmisible. El procedimiento de expropiación a una empresa privada solo procede cuando un bien es declarado de “utilidad pública” por el Congreso nacional y no por el Ejecutivo nacional.

El presidente hablaba en su discurso de “ley de expropiación”, cuando en realidad se trata de un mero “proyecto de ley”; mientras que la intervención a Vicentin se efectúa por medio de decreto.

La sorpresa fue más lejos aún: un sector de “legisladores de la provincia de Neuquén” se suma al acto inconstitucional, siendo que dicen ser constitucionalistas en sus bancas apoyando un proyecto de comunicación que nada tiene que ver con la realidad. No solo es un alzamiento contra la ley, sino un avasallamiento a la empresa concursada y desconocimiento a la democracia y el pueblo que los eligió.

Los argentinos no podemos terminar pagando con nuestros impuestos a una empresa que estaba en concurso de acreedores, el pueblo no puede ser socio en las pérdidas, porque con ese criterio se tendrían que expropiar empresas petroleras que recibieron dinero y hoy ya no existen, logrando un robo en común acuerdo con algún político trasnochado.

Repudio totalmente el voto positivo del diputado Francisco Rols del FRIN al Proyecto de Comunicación, a este atropello a la democracia y la Constitución, y aprovecho para comunicar mi desvinculación del Frente Integrador Neuquino.

Rubén M.F. Peresutti

DNI 23.187.447



Cutral Co