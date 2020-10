Una cuestión de peso

Desde 1946, exceptuando el notable intervalo de la convertibilidad, la pérdida de valor de la moneda ha sido una característica invariable de todos los gobiernos.

Las teorías monetarias clásicas indican que existe una relación simple que equipara la base monetaria al producto del nivel de precios por el ingreso total: P x PBI = k x BM.

Esta ley establece que si no crece el PBI los precios subirán en la misma relación en la que se incrementa la base monetaria. Dicho de otra manera, los tenedores de dinero son accionistas de una parte del PBI y pierden ahorro con cada emisión, como lo harían los socios de una empresa si se distribuyen nuevas acciones sin haber incrementado el valor de la compañía.

En un rápido repaso histórico, encontramos que se quitaron 13 ceros al peso argentino desde 1970 hasta ahora.

Si los restablecemos, encontramos que el valor actual del dólar equivale a 2.000.000.000.000.000 pesos originales. Un dos seguido de quince ceros: 2E15.

Desde 1946, exceptuando el notable intervalo de la convertibilidad, la pérdida de valor de la moneda ha sido una característica invariable de todos los gobiernos. Me propuse en este artículo comparar la evolución histórica de los precios con el resultado de las predicciones ortodoxas. El cuadro muestra el precio histórico del dólar, en sus versiones blue y oficial.

La línea naranja se construyó de acuerdo a la ley monetaria usando serie M2 del BCRA desde 1940 (M2 es el nombre técnico de un agregado monetario que incluye efectivo circulante, reservas de los bancos y depósitos de corto plazo).

La correspondencia de los precios con el modelo es extraordinariamente precisa. Se comprueba sin ambigüedades la total aplicación y la relación directa entre el incremento de la base monetaria y la degradación histórica de la moneda.

Muchos economistas, y la casi totalidad de los que ocupan cargos, señalan que por algún motivo nuestro país es un caso “especial” en el que no aplicarían las posturas ortodoxas.

Es muy probable que esta crítica se ocasione porque los limita en su posibilidad de emitir. Está muy claro que el Estado, al emitir sobre los límites que le permitiría el incremento del PBI, extrae recursos de la población que no fueron debidamente acordados por leyes.

La existencia de moneda estable es un factor clave en la generación de ahorros, que conducirán a inversiones, trabajo genuino y desarrollo productivo. Este objetivo no se logrará mientras se sigan ignorando las recomendaciones elementales de la economía.

*Ingeniero de DeltaP, empresa de diseño de software para la industria del petróleo y el gas, especializada en análisis informático y proyección de datos

Referencias

1. Ilzetzki, Ethan, Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff, IlExchange Rate Arrangements in the 21st Century: Which Anchor Will Hold?” Quarterly Journal of Economics, Vol. 34(2) May 2019, 599- 646.

2. http://www.rava.com

3. http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/

4. https://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates/

5. https://www.indec.gob.ar/indec/

Más Graficos en Flourish