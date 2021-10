Una de tiburones y mojarritas

PANORAMA DE NEUQUÉN

Comienza una nueva etapa en el Movimiento Popular Neuquino y el estreno estelar será este martes a las 10 en avenida Olascoaga 1.002 de la ciudad de Neuquén. Será cuando se produzca la presentación de la lista de candidatos a diputados nacionales del partido en la sede de la Junta de Gobierno. Estarán el presidente de ese organismo y también gobernador, Omar Gutiérrez , y su distanciado exvicegobernador y ganador de la interna abierta, Rolando Figueroa.



El jueves comenzó la campaña oficial rumbo al 14 de noviembre cuando se desarrolle la elección general y Neuquén renueve tres bancas en la Cámara de Diputados. El domingo 12 de septiembre, Figueroa salió de su desconocida caparazón -porque nunca se conoció que tuviera un sitio donde iba a estar su equipo de campaña - y puso en aprietos a Gutiérrez a quien, prácticamente, obligó a mostrarse para la foto en un gesto de unidad del partido (o por lo menos eso es lo que dijeron).



No se habían visto la cara desde antes de aquel 25 de noviembre de 2019 cuando compitieron por la gobernación. Una campaña que catapultó diferencias ideológicas por la adhesión del gobierno de Gutiérrez al de Mauricio Macri y personales. “Fui una mojarrita nadando entre tiburones”, fue la definición de Figueroa cuando culminó el proceso electoral interno y catapultó a Gutiérrez a la segunda gobernación.

Las PASO demostraron la prevalencia del MPN en el ring donde se discute el poder en la provincia y hubo pacto de no agresión entre Figueroa y Gutiérrez.



En las PASO hubo un cambio, se impuso Figueroa en un mar en el que no sólo nadaron los tiburones y mojarritas afiliados al MPN sino peces de otros partidos e independientes.



Después del 12, charlaron, se dijeron lo que tenían que decirse y, aparentemente, acordaron un pacto de no agresión.

La doctora en Ciencia Política, María Esperanza Casullo, contabilizó que las PASO ponían en juego fundamentalmente dos cuestiones: primero, la posibilidad de contar con una indicación del impacto de este último año y medio sobre la imagen y aprobación del gobierno del MPN y las chances de los partidos opositores. En segundo término, la de comenzar a delinear futuros/as candidatos/as a la gobernación para 2023, sobre todo dado que Gutiérrez no tiene posibilidad de reelección.



Entonces, si bien Gutiérrez no era candidato, su foto aparecía en los carteles con la de María Eugenia Ferrareso y Osvaldo Llancafilo. Con el diario del lunes, hubo voto castigo pero la diferencia no es lo que el sector de la lista Azul no ve como una gran ventaja.



Según el último dato, Cuidemos Neuquén - Construyamos Futuro de Figueroa obtuvo 64.121 votos, seguido por Azul por Neuquén de Ferraresso) con 61.718 votos y por Unidos sí podemos de Hugo Víctor Rauque, 4.464 votos. Desde la Azul, se indicó que el efecto “castigo” de unos 2.400 votos fue mucho menos que el esperado y que, de alguna manera, puso en marcha un proceso que derivará en que “habrá competencia en el 2023”, dando a entender que el candidato cantado para la renovación de la gobernación deberá volver a nadar entre tiburones y mojarritas.

El martes se presenta la lista definitiva del MPN para la elección del 14 de noviembre donde se incluye a Llancafilo de la Azul junto a Figueroa y Ortiz Luna.



La caprichosa metáfora del ecosistema marino, donde el pez más grande se come al más chico, se aplica en todo el esquema político. A veces el tamaño es lo de menos sino que influyen cuestiones que tienen que ver con el carisma y la afición a la gestión de una provincia con recursos y problemas que germinan todos los días, institucionales y los otros que son los que más surgen.



Casullo planteó que además del voto censura se mostraría, justamente cómo se podrían repartir las cartas en el 2023. Como el MPN monopolizó la elección de las PASO, una de las partes de Juntos por el Cambio salió segundo, y el Frente de Todos, tercero, se podría proyectar donde se desarrollará esa puja por el poder en la provincia.

El 24 de este mes habrá elecciones en la ciudad de Neuquén donde vota el 50% de la población de la provincia. El ascendente intendente Mariano Gaido se ve obligado a mostrar sus pergaminos a favor de la enmienda en el ecosistema marino del MPN.