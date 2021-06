Una maniobra fallida produjo una gran pérdida de agua en el Acceso Norte en Neuquén

El cambio de un hidrante en una cañería de de 75 milímetros en la mega remodelación del acceso Norte en la ciudad derivó en varias horas de pérdida de agua potable en la zona céntrica.

El agua bajó desde la Antártida Argentina y 9 de Julio hacia el microcentro, en una mañana gélida . No fue un error de maquinaria en una troncal de agua, como parecía sino que estaba previsto cambiar un hidrante de la vereda este a la oeste en ese lugar, y en el proceso de recambio, "se tocó un caño", se informó desde la municipalidad.

EL EPAS fue convocado para la reparación y se estimaba que en el transcurso de la jornada, el error en la maniobra quedaría reparada, informó el municipio. El hidrante es la llave a un caño de agua del que se surten los bomberos ante una emergencia.

Se aclaró que, debido a que no se trata de una cañería del servicio domiciliario, no hubo viviendas afectadas por la falta de agua potable. "No fue la red principal, sino un hidrante; se colocan en las veredas para que lo utilicen los bomberos en caso de un incendio y en este caso, no es una maniobra compleja. Se anulará el tramo afectado y se dispone en el lugar donde se tenía previsto", se informó desde la subsecretaría de Infraestructura de la municipalidad de Neuquén.

La obra de remodelación de la salida por Acceso Norte hacia ruta 7 o avenida Raúl Alfonsín tiene un plazo de ejecución de 240 días, un presupuesto de más de 100 millones de pesos y fue adjudicada a la empresas ARCO, que está en un 45% de avance en este mes de junio, de acuerdo a lo que se informó.

Cuando esté terminada la obra, confluirán en el lugar los paseos de la diversidad y de la familia; con un nuevo Parque Lineal que según los anuncios, ha tenido ya varios nombres.

En esta semana se produjo el ensanche de la calle Salta, se avanza hacia el nuevo trazado con una calzada diferente, se amplía desde Antártida Argentina hacia el nodo vial Horacio Forni.