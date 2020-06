Una mirada en busca de la unidad espiritual

"Creer para ver" es la nueva serie de National Geographic, creada y dirigida por la artista visual Gaby Herbstein, en la que recorre el mundo en búsqueda de los líderes espirituales de varias culturas, refleja la necesidad de reconectar con la Tierra en estos momentos de pandemia y se estrena hoy a las 22.

"La idea surge a raíz de un sueño que tuve, en el que visualicé un proceso en formato de libro, donde había imágenes y me veía fotografiando a diferentes maestros espirituales en diferentes lugares del mundo; un libro de imágenes donde las paginas se movían. Lo visualicé muy vivencial, y al otro día empecé a trabajar para hacerlo posible", dijo Herbstein en declaraciones a Télam.

"Este sueño -agregó- siento que tuvo que ver con un camino que venía transitando; aportando mi trabajo y mi visión a diferentes fundaciones y proyectos artísticos relacionados a plantar semillas de conciencia en diferentes temas y usando las imágenes como herramientas".

Así, a lo largo de los diez capítulos, Herbstein y su equipo dialogan con el chamán Nikolay Oorzhak en Rusia; la Abuela Margarita, el Abuelo Héctor Falcón y la Abuela Niña en México; el monje benedictino David, en Argentina; el rabino Admor Hassaraf en Malta; la psiquiatra, analista junguiana, escritora y oradora Jean Shinoda Bolen en Estados Unidos; la chamana Hiah Park en Austria y República Checa; el chamán Angaangaq en Groenlandia y Sri Sri Ravi Shankar en India.

Héctor Falcón, chamán mexicano.

"El rodaje llevo casi cuatro años de trabajo, viajes por el mundo a diferentes países. Fue un recorrido al encuentro de estos maestros en sus lugares de origen. Por supuesto que fueron viajes que se disfrutaron muchísimo, aunque éramos muy poquitos y teníamos que hacer el trabajo de todos y ayudarnos. La verdad es que se disfrutó mucho. Yo nunca sentí que trabajé en ninguno de mis proyectos. Es una pasión, más allá de que sí es un trabajo, Es disfrute al ciento por ciento", comentó Herbstein.

P- La conexión con la tierra está en todas las culturas, ¿por qué creés que abandonamos esa mirada? Al menos la cultura que predomina en el mundo.

R- La conexión con la tierra está en todas las culturas y creo que la abandonamos porque desconectamos. La vida en la ciudad y el estrés nos hace perder oportunidades y encerrarnos en el trabajo y la oficina. Perdemos ese contacto con la naturaleza y así con el todo y con nosotros mismos. Tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, de velocidad y trabajo a full. En las ciudades es difícil conectar.

Abuela Margarita, líder espiritual maya.

P- ¿Creés que la pandemia es una advertencia de la tierra?

R- No creo que la pandemia sea una advertencia. Es una oportunidad para comprender y tomar consciencia de que no somos indispensables, que la tierra no nos estaría necesitando. La tierra se regenera. Vemos el cielo más celeste, con aguas más puras y animales correteando por ahí. Eso tiene que ver con el daño que le estamos haciendo. Estamos tomando conciencia de tomar esta oportunidad. De darnos a conocer; que debemos tomar la responsabilidad sobre el cuidado del planeta porque en definitiva es nuestra casa. Tenemos la oportunidad de tomar contacto con nosotros mimos y reflexionar en nuestra vida, nuestra felicidad y nuestro accionar con el mundo y las demás personas. Es una gran oportunidad y espero que todos la podamos ver.

Télam

Ficha técnica

Serie documental: “Creer para ver”

Estreno: Hoy, a las 22.

Emisión: Después de su estreno, en la Argentina la serie se podrá ver los martes a las 23:50 y los domingos a las 17:20.

Canal: National Geographic

Creación: Gaby Herbstein.

Dirección: Gaby Herbstein y Eric Dawidson.