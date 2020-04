Una negociación para sostener a los 20.000 petroleros en riesgo en la región

De los cerca de 25.000 trabajadores que posee el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el gremio más fuerte del rubro energético del país, apenas unos 4.500 siguen saliendo a trabajar. Más de 20.000 están en sus casas cumpliendo una cuarentena que amenaza con dejarlos sin trabajo y por la cual desde los gremios petroleros se solicitó formalmente la apertura de una paritaria nacional que podría hacer punta de lanza en la resolución de conflictos laboral del país.

“Hoy tenemos 20.000 compañeros en casa y hay 4000 y pico que están trabajando en los diagramas de emergencia. Esos compañeros que están trabajando van a cobrar con normalidad, y con el resto la ley dice que hay que buscar un acuerdo con las cámaras”, contó el secretario general del gremio, Guillermo Pereyra.

En el caso de los sueldos de marzo que se deben liquidar en estos días, Pereyra explicó que “casi todos van a cobrar un sueldo más o menos igual al del mes anterior porque se acordó que se paga la vianda por el cronograma correspondiente y además como van a cobrar como suma no remunerativa no van a tener el descuento sindical”. Y agregó que “incluso van a percibir el 9% adicional del acuerdo salarial que correspondía”.

La preocupación de Pereyra está en los sueldos de este mes. “El tema es qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas que tienen el 55% de los trabajadores pero no tienen espaldas para soportar esto”, advirtió Pereyra.

Si bien el plan inicial del gremio consistía en que los trabajadores continúen recibiendo una suma no remunerativa bajo la modalidad de preventivos de crisis, la modalidad se vería limitada por el aislamiento obligatorio vigente.

El líder petrolero pidió al ministerio de Trabajo de la Nación la apertura de una paritaria nacional para discutir el empleo petrolero.

Es por esto que ayer el gremio, en representación de todos los gremios petroleros del país, envió una nota a todas las empresas, cámaras del sector y al gobierno nacional para solicitar una paritaria unificada nacional para todas las cuencas del país.

La iniciativa apunta a abrir bajo el paraguas del ministerio de Trabajo de la Nación una negociación salarial en la que puedan negociarse las particularidades de cada cuenca. La convocatoria tuvo buena recepción en la mayoría de las empresas desde donde se advirtió que es una oportunidad para el gobierno nacional de sellar un acuerdo positivo en medio de la crisis.

De momento rige la disposición nacional que prohíbe que por un plazo de 60 días se efectúen despidos y que hace que aquellos trabajadores que están en sus casas perciban una suma no remunerativa en lugar de su sueldo habitual. Pereyra explicó que por ello “alguna medida también tomaremos con los sueldos de los dirigentes porque no podemos seguir cobrando lo mismo porque no hay ingresos”.

Como parte de las negociaciones, desde el gremio se busca que los trabajadores que tenían contratos a plazo fijo sean recontratados, un segmento que Pereyra aseguró “son 160 trabajadores que los dejaron afuera”.

El objetivo de Pereyra es que “estos compañeros con contratos a plazos fijos o eventuales que finalizaron desde el 19 de marzo deben volver a la empresas y entrar en nómina, hasta el 31 de diciembre que es el plazo que queremos alcanzar para los acuerdos”.

El dirigente que conduce hace más de tres décadas el sindicato fuerte del petróleo aseguró que “nunca habíamos llegado a este punto, es muy difícil la salida y volver a poner en marcha todo”.