La federación petrolera se opone a los recortes salariales

"De ninguna manera las empresas pueden definir unilateralmente un recorte salarial como está proponiendo la cámara Ceope. Nos oponemos rotundamente a eso", aseguró Pedro Milla, el secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).

La advertencia del dirigente se refiere al pedido que la cámara que representa a las principales empresas de servicios especiales del país realizó días atrás para abonar el 50% de los salarios de su personal a raíz de la crisis que generó en el sector la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

"En algún momento hablamos con la Ceope porque teníamos un valor agregado que en marzo había que ver el desfase de la paritaria del 2019, hablamos con ministerio y empresas pero la Ceope saca un comunicado sobre largar una situación de crisis que no compartimos", remarcó Milla.

Y enfatizó que "se aprovechan de los momentos que pasamos y no es así. Son 100.000 trabajadores de la Ceope en todo el país porque hoy la Ceope representa a los contratistas".

El dirigente explicó que la cámara "aún adeuda de la paritaria que va de marzo a marzo en yacimientos. Hay un desfase del 15% en el 2019, ni hablar del 2020, y esto de ahora fue unilateral y nos sorprendió a todos".

Milla advirtió que es necesario abrir un espacio de diálogo federal para analizar la situación del sector.

Milla detalló que "hoy no hay una mesa de negociación salarial para sentarnos todos, para ver cómo podemos como trabajadores relegar algo pero poniendo el hombro entre todos, no siempre los trabajadores".

Y remarcó que "para hacer un recorte así Ceope tiene que tener el acuerdo de trabajadores y el gobierno, no pueden hacerlo unilateralmente. Esto se tiene que seguir charlando".

En ese sentido, Milla cuestionó la advertencia que días atrás realizó el titular del sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, en torno a que es hora de analizar preventivos de crisis para evitar despidos.

"No estoy de acuerdo con preventivo de crisis, las empresas internamente lo están hablando pero no con nosotros pero no estoy de acuerdo con eso. Y en mi jurisdicción como es Mendoza, Salta y Tierra del Fuego puede que planteen lo mismo, para no despedir dejar gente sin goce de sueldo pero esos compañeros no vuelven más a la actividad porque están superpobladas las áreas y esa es una manera de sacarse gente de encima".

Es por esto que remarcó que "debe haber una charla federal para ponernos todos de acuerdo. Hoy refinerías tanques llenos, la producción al mínimo, acá es un tema de los argentinos que nos tenemos que poner de acuerdo para salir de esta coyuntura".