El martes, cuando las llamas convirtieron el noroeste de Chubut en un infierno, el servicio eléctrico que llega desde esa provincia y que abastece a El Bolsón se interrumpió. Esta vez había motivos de sobra para que eso pasara pero no siempre es necesaria una tragedia así para que la ciudad rionegrina se quede sin el suministro desde el sistema interconectado, que en esa zona del país tiene una tensión de 33 kilovoltios (kV).

El Bolsón se abastece de electricidad desde siempre mediante una central térmica que, cuando era abundante, funcionaba a gas pero que en los últimos 20 años genera con gasoil, que es más caro y contaminante.

Cuando la provincia de Chubut fue armando su red para la comarca que conforman Cholila, Lago Puelo, Epuyén, las Golondrinas y El Hoyo tendió un cable desde la central hidroeléctrica Futaleufú, cuya gran misión es en realidad abastecer de electricidad el complejo de Aluar en Puerto Madryn, en la costa atlántica.

El Bolsón aprovechó y se interconectó con ese tendido, que al paralelo 42, que marca el límite entre ambas provincias, llega con deficiencias. La idea era dejar de gastar fondos de la tarifa y del Estado, que subsidia la provisión de gasoil, con un abastecimiento confiable, algo que jamás ocurrió.

Cuando la empresa de Joseph Lewis, Hidden Lake, dueña de la estancia Lago Escondido, decidió sacarle provecho a la fuerza del río Escondido para algo más que autoabastecerse, construyó una pequeña central hidroeléctrica del tipo “de paso”, que no embalsa sino que usa el desnivel natural del curso del río para tomar el agua, hacerla pasar por dos turbinas y restituirla.

Bien alto 10 MW de potencia es el máximo que registra la ciudad de El Bolsón en el pico del turismo de la temporada de verano.

Se dijo entonces que esta alternativa le daba energía segura a El Bolsón, algo que no sólo no ocurre porque la entrega de electricidad tiene deficiencias, según fuente de Edersa, sino porque además en ciertos meses del año, como ahora, el río no tiene el caudal necesario para mover ni una turbina.

Ahora, la secretaría de Energía de la provincia de Río Negro llegó a un acuerdo con su par de Chubut para construir tres nuevas líneas paralelas: dos abastecerán al sur del paralelo 42 y la tercera irá hacia la estación tansformadora de El Bolsón.

La central de paso Río Escondido no tiene en esta época del año suficiente caudal de agua para generar.

La secretaria de Energía, Andrea Confini, dijo el proyecto supone una inversión de 7 millones de dólares, que serán asumidos por las dos provincias en partes iguales.

La información oficial indica que “a fin de mes el gobierno provincial recibirá los estudios de ingeniería eléctrica con los pliegos para licitar un tendido de media tensión que solucionará los problemas de abastecimiento en El Bolsón y sus alrededores para los próximos diez años”.

Esta obra nos va a dar total independencia. Y nos asegura un crecimiento de 10 años". Andrea Confini, secretaria de Energía de la provincia.

Lo que se reemplazará en parte es lo que se averió con los incendios de esta semana: la línea de 33 kV que va desde la estación transformadora El Coihue hasta la estación transformadora El Bolsón

Los pliegos y la ingeniería básica del proyecto fueron armados por la empresa estatal rionegrina de transporte de electricidad Transcomahue, con un costo superior a los 7 millones de pesos.

“Significa tener una línea segura que transcurre en gran parte, o en su mayoría, en forma subterránea. Ello va a asegurar que no tengamos problemas con el tema de las nevadas o la falta de poda preventiva que se produce en la zona que va por bosques o con árboles cercanos”, dijo el subsecretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez.

Algunos detalles de la obra

-Una triple terna en 33 kV irá desde la estación transformadora El Coihue, ubicada sobre la ruta provincial 70, en Chubut, y la nacional ruta 40, hasta la estación transformadora El Bolsón.

-Una parte será aérea y otra subterránea, para evitar el impacto ambiental.

-La sección aérea tendrá cable preensablado para evitar la salida de servicio como consecuencia de la caída de ramas.

-Se duplicará la potencia de la estación El Coihue(de 20 MVA a 40MVA), mediante el aporte de un equipo comprado por Río Negro.

-La estación transformadora de El Bolsón será repotenciada también.