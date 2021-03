Identifican y detienen a siete personas por la agresión al presidente Alberto Fernández en Lago Puelo

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, confirmó la detención de unas siete personas en seis allanamientos por las agresiones al presidente Alberto Fernández en su visita por Lago Puelo el último sábado. Al menos una tiene domicilio en Río Negro. La conferencia:

Entre los detenidos, está la mujer señalada como la persona que arrojó la piedra contra la camioneta de Parques Nacionales en la que se trasladaba el presidente. Se trata de una rionegrina.

Además una es menor edad por lo que no se difundieron sus datos personales. Massoni agregó que hay otras tres personas identificadas sobre las que se pidió su captura.

En conferencia de prensa, anunciaron que hay, al menos, siete detenidos. Foto: gentileza

Massoni aclaró que entre los agresores identificados hay trabajadores del Ministerio de Educación de Chubut y uno del Ministerio de Gobierno de Río Negro. Dijo que gracias a la filmación de todo el evento, se logró identificar a los agresores.

"Se filma por si hay delito o si hay mal accionar policial. Esas filmaciones que han realizado un comisario y un oficial permitieron identificar a quienes arrojaban piedras. Se ha realizado la inmediata identificación de las personas que llevaron adelante el brutal ataque", dijo y agregó: "No lo minimicemos; es grave lo que ha pasado. Han atacado a nuestro jefe de Estado. Utilizaron al Presidente de carnada, esto fue hecho a propósito por parte de Santiago Igón (diputado nacional) y Augusto Sánchez (intendente de Lago Puelo), por ese justicialismo anacrónico que lo único que quiere es generar violencia".

“La visita presidencial se había programado y habíamos sido notificados el día anterior a última hora. Hubo muchos preparativos para que la visita del presidente se lleve en forma tranquila. Dimos la orden de desplazar 130 efectivos policiales y averiguar los puntos e itinerarios para dar mayor garantía de seguridad a la comitiva presidencial y al gobernador", indicó en la conferencia.

Aseguró que tanto el intendente de Lago Puelo como Igón "confirmaron que el recorrido iba ser al lugar donde mayores daños hubo, mayor cantidad de víctimas y los puntos claves. Por eso, bajamos mucho personal a ese sector. Luego, dijeron que la convocatoria era en la escuela 108 donde también habría una conferencia de prensa. Nada de eso ocurrió. Ocurrieron acciones que nos llaman la atención. Acciones encabezadas por aquellos que se decían anfitriones del presidente, el diputado Igón y Sánchez". Massoni aseguró que "cambiaron repentinamente el punto a donde iban. Se fueron al centro cultural donde ya había gente del No a la mina"

El ministro insistió en que "la responsabilidad de la seguridad del presidente no se delega. No puede delegarle la seguridad a una provincia. La Casa Militar se encarga. Se pide colaboración a las provincias pero acá no pidieron nada. La orden del gobernador fue que haya mucha presencia policial en el lugar".