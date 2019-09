Una nueva Primavera de las Letras comienza en Roca

Este miércoles comienza una nueva edición de la Feria Municipal del Libro y la Lectura; y, como ya sucedió el año pasado, será en el Museo Municipal de Bellas Artes. Presentaciones de libros, obras teatrales, espectáculos musicales, lecturas, charlas debates y talleres, para chicos y grandes, serán parte de la propuesta que se desarrollará durante cuatro días en la ciudad. La apertura oficial será a las 12 y estará a cargo de Laura Pollastri, quien además presentará “La ciudad como un libro”.

"Cuentos con girasoles" será uno de los espectáculos infantiles que propondrá la feria.



Serán parte de esta edición el escritor Juan Sasturain, el reconocido artista e ilustrador Tute, Juan Solá junto a la artista Neyen Morra, el psicólogo y escritor Fabio Lacolla, la Filósofa y escritora Esther Díaz, la escritora y psicóloga Laura Gutman, y una noche de la mano de Alejandro Dolina con su programa “La Venganza será Terrible”.

"La venganza será terrible", con Alejandro Dolina, se emitirá este viernes desde la feria del libro roquense.



La feria propondrá a lo largo de cinco días una variada oferta de espectáculos de teatro, títeres y juego para niños, música y lecturas, narración oral para grandes y chicos, talleres de escritura y promoción lectora, talleres de narración con la técnica de kamishibay (técnicas japonesas de teatro de papel), charlas para docentes y escritores y presentaciones de libros entre otras tantas actividades, agenda en la que se encuentra trabajando el área de la Dirección de Cultura Municipal.

La feria en tiempos de crisis

En un momento crítico para la industria editorial que se profundizó durante los últimos años, la nueva edición de la feria local apunta a fomentar, principalmente, el consumo de libros publicados en la región, acompañando a las pequeñas y medianas editoriales.

Una viñeta de Tute, quien estará este miércoles presentando "Diario de un hijo".



Valeria Resenite, coordinadora general de la feria, le contó a “Río Negro” que están haciendo “un trabajo de hormiga” para que los libreros tengan un espacio más para hacer sus ventas y que les vaya bien. Por eso, el municipio decidió esta vez no cobrar el stand, por lo que habrá 30 espacios gratuitos dentro de la feria. Además, este evento, explica Resenite, le permite acercarle a los visitantes figuras de renombre que tal vez hasta el momento no han tenido la posibilidad de disfrutar, como es el caso de Alejandro Dolina.

Esther Díaz presentará el sábado su libro “Filosofía punk”.



Para quiénes publican las editoriales públicas de la región es una de las actividades que invitará a conocer y debatir sobre la crisis que atraviesa la industria del libro. Formarán parte la Editorial UNRN, el Departamento de PubliFadecs de la UNCO y el Fondo Editorial Municipal de Roca.

“Un libro publicado es en si mismo un festejo pero, si ese libro no llega a los lectores, no se puede vender o no circula es muy difícil celebrarlo. La única forma de trascender eso es aportando cada uno desde su lugar y la feria se convierte en un espacio crucial”, agregó Resenite.

La agenda del miércoles

12 hs. Inauguración Oficial, presidida por intendente Martín Soria. Palabras de apertura a cargo de Laura Pollastri, La ciudad como un libro. (Sala Juan Sánchez). Corte de cinta y brindis de bienvenida.

14 hs. Apertura de la feria de libro.

14:30 hs. Las Periplas, Teatro: Cada uno, cada uno, cacuali, cacuali. (Función para escuelas, en globa)

15 hs. Presentación: “Las horas como bestias”, de Gustavo Lupano. (Sala “Juan Sánchez”)

16 hs. Las Periplas Teatro: Cada uno, cada uno, cacuali, cacuali. 2da. Función para escuelas en globa)

18 hs. Presentación: “La modelo”, de Paola Pell. (Sala Juan Sánchez)

18:30 hs. Presentación: “Calle 1”, de Mabel Pereyra. (Sala Juan Sánchez)

19:30 hs Tute presenta “Diario de un hijo”. Presentación y Charla abierta con el autor. (Globa de Uugua y Sarmiento)

20:30 hs. Presentación: “Malén Cuyén. Mujer de la luna”, de Cristina Rafanelli. (Sala “Juan Sánchez”).

21 hs. La Tríada. Espectáculo Musical. (Globa).

Espacio Infantil

14:30 hs Libros y lecturas para toda la familia, con la Bibioteca Primeros años, primerísimos lectores, del Programa Primera Infancia.

16 hs Teatro de Títeres: “La luna y el conejito”, por Silvina Gutiérrez. Actividad para niños y niñas de Nivel Inicial.