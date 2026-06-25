Mundial 2026: a qué hora juega Ecuador contra Alemania y la grilla completa de canales para ver todos los partidos este jueves 25

El Mundial 2026 ingresa en su etapa más dramática y sin margen de error. Este jueves 25 de junio se disputa la tercera y última fecha de la fase de grupos para las zonas D, E y F, una jornada de máxima tensión donde se definirán los nuevos clasificados a los octavos de final.

Para garantizar el juego limpio y evitar especulaciones, los partidos de cada zona se disputarán en simultáneo. Toda la actividad contará con ventanas de transmisión en directo para el país a través de señales de cable, televisión abierta y plataformas de streaming.

Partidos de hoy: horarios, TV y canales para ver el Mundial 2026

Para que organices tu agenda y configures tus alertas frente a la pantalla, este es el mapa completo con las señales y los horarios de los seis partidos de este jueves (en hora de Argentina):

Turno de las 17:00 (Grupo E)

Ecuador vs. Alemania – Estadio por definir ( Telefe, DSports, TyC Sports y Disney+ ).

– Estadio por definir ( ). Curazao vs. Costa de Marfil – Estadio por definir (DSports).

Turno de las 20:00 (Grupo F)

Túnez vs. Países Bajos – Estadio por definir ( DSports y TV Pública ).

– Estadio por definir ( ). Japón vs. Suecia – Estadio por definir (DSports).

Turno de las 23:00 (Grupo D)

Paraguay vs. Australia – Estadio por definir ( Telefe, DSports 2 y Disney+ ).

– Estadio por definir ( ). Turquía vs. Estados Unidos – Estadio por definir (DSports y TyC Sports).

Grupo E: Ecuador va por la hazaña obligada ante el gigante teutón

La máxima atención de la tarde estará concentrada en el turno de las 17:00. Alemania salta a la cancha con absoluta tranquilidad: ostenta puntaje ideal (6) y ya tiene garantizado su lugar en los octavos de final. La contracara es Ecuador, que camina por la cornisa y afronta una misión casi imposible: necesita dar el golpe histórico ante los europeos para mantener vivas sus chances de avanzar de ronda.

En el otro compromiso de la zona, Costa de Marfil (3 unidades) buscará sellar su pasaporte aprovechando su favoritismo ante la débil Curazao.

Grupo F: Paridad total y tres equipos para dos lugares

A partir de las 20:00, la acción se traslada a una zona completamente abierta donde el margen de error es cero. Países Bajos y Japón lideran el sector con 4 puntos y dependen pura y exclusivamente de sus propios resultados para clasificar.

Sin embargo, no la tendrán fácil: Suecia acecha con 3 unidades y saldrá a jugarse el todo o nada frente a los asiáticos, mientras que Túnez, ya eliminada y sin puntos, intentará despedirse del torneo con una victoria de honor ante los neerlandeses.

Grupo D: Paraguay y Australia juegan una verdadera final a la medianoche

El cierre de la jornada de jueves promete alta tensión a partir de las 23:00. El anfitrión Estados Unidos mira a todos desde arriba con 6 puntos y el boleto asegurado, exponiendo su invicto frente a una Turquía que ya se encuentra matemáticamente eliminada del certamen.

De esta manera, el segundo boleto directo de la zona se dirimirá en un emocionante mano a mano entre Paraguay y Australia: