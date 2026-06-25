Domínguez y Reina presentaron proyectos enfrentados para regular los narcotest en la Legislatura

La presidenta de la Cámara y el legislador del MPN, en las buenas épocas. Foto Florencia Salto.

La misma Legislatura que el año pasado aprobó una ley para obligar a políticos y jueces de Neuquén a realizarse narcotest sorpresivos, hoy no se pone de acuerdo en cómo aplicarlos puertas adentro.

La presidenta de la Cámara, Zulma Reina, presentó un proyecto de resolución con el protocolo que debe implementarse para que los 35 diputados se sometan al «control antidoping». El legislador del MPN, Claudio Domínguez, le enfrentó el suyo.

Ambos arrastran una vieja disputa respecto de la responsabilidad frente a la demora en la ejecución de la ley, que está vigente y siendo aplicada por los Poderes Ejecutivo y Judicial.

Las iniciativas ingresaron esta semana y ayer tomaron estado parlamentario.

La propuesta de Reina es que las diputadas y los diputados sean sorteados (por bolillero) cada vez que haya sesión. Se hará una codificación numérica que identificará a cada legislador (el procedimiento es confidencial). Tendrán un plazo de 24 horas para ir al laboratorio a testearse. La notificación y el seguimiento estará a cargo del Departamento de Medicina Laboral.

Se tomará una muestra de orina para buscar metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, entre otras sustancias. Es un test rápido.

Si el resultado es positivo, se deberá avanzar con la confirmación por métodos de medición cuantitativa en laboratorio (cromatografía). En caso de ratificación se informará a la presidenta de la Cámara para que lo ponga a consideración del cuerpo. Si es negativo, se dará por cerrado el proceso y se descartará la muestra.

Test in situ

El proyecto de Domínguez establece la realización de los exámenes toxicológicos durante el año legislativo, de marzo a diciembre, pero no sólo cuando haya sesiones (miércoles y jueves cada 15 días), sino también cuando se reúnen las comisiones (de martes a jueves todas las semanas).

El diputado emepenista quiere que los test rápidos se hagan en la Legislatura y no derivarlos a un laboratorio. Por eso la iniciativa faculta a la secretaría de Cámara, por única vez y con carácter excepcional en 2026, a tramitar la contratación directa de un laboratorio o equipo técnico exclusivamente para esta tarea. A partir de 2027 se hará un llamado a licitación.

Este protocolo dice que cada dos meses, como mínimo, un legislador debe ser testeado al menos en una ocasión.

Además difiere el método de selección. Domínguez plantea sorteos, pero también aleatoriedad cuando los test sean los días de comisiones, en función de los diputados y diputadas que estén presentes. Medicina Laboral tendría esta tarea de “elegir al azar”.