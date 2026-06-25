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Emergencia total en Venezuela: elevaron la cifra de víctimas de los terremotos a 164 muertos y 971 heridos
Venezuela sufrió dos devastadores sismos en cadena de magnitud 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de edificios en Caracas y obligaron a miles de familias a pasar la madrugada a la intemperie. La magnitud del fenómeno fue inusual: el sismo principal ocurrió apenas 40 segundos después del primer temblor en la misma región.
El miércoles un doble terremoto de gran magnitud azotó a Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reportó un primer balance de 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque esas cifras no incluyen las víctimas del estado de La Guaira, la zona más afectada. Ya este jueves por la mañana, el número de muertos escaló a 164 y se reportaron 971 heridos.
La mandataria advirtió que el escenario podría empeorar ya que aún no cuentan con datos consolidados de La Guaira, una región costera cercana a la capital que ya es considerada una «zona de desastre».
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, un área estratégica muy cercana a algunos de los principales complejos de refinación de petróleo del país caribeño. A pesar de la magnitud, los Centros de Alerta de Tsunamis de EE.UU. descartaron el riesgo de un maremoto para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Doble terremoto en Venezuela
Colapsó un edificio de 22 pisos y buscan sobrevivientes
“Necesitamos linternas”, reclamaba uno de los rescatistas improvisados mientras avanzaba la noche y la visibilidad se reducía en la zona afectada.
Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional
La medida fue anunciada a través de un mensaje oficial en el que la mandataria confirmó la suspensión de clases y de todas las actividades no esenciales, mientras continúan los operativos de asistencia, rescate y atención sanitaria en las zonas afectadas.
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La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó un desesperado mensaje humanitario ante la vulnerabilidad de las familias que se vieron forzadas a dejarlo todo por el colapso o los daños estructurales de sus viviendas.
“La emergencia es crítica, el dolor es infinito; cada hora cuenta. Acompañamos el dolor de quienes viven la terrible angustia de tener seres queridos desaparecidos”, manifestó Machado, quien además hizo un llamado urgente para movilizar el apoyo de la comunidad internacional.
El fantasma de las peores tragedias
Venezuela registra actividad sísmica de forma frecuente, y la violencia de este doble sismo ya despertó las alarmas al compararse con los peores antecedentes de su historia reciente:
- El terremoto de Caracas (1967): Causo 236 fallecidos y millonarios daños.
- El terremoto de Cariaco (1997): Se cobró la vida de 73 personas.
El impacto de la tragedia rebotó rápidamente en la agenda internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció mediante su red social Truth Social que ordenó el alistamiento de todas las agencias federales para enviar asistencia de emergencia al país.
“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, aseguró el mandatario estadounidense.
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