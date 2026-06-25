Emergencia total en Venezuela: elevaron la cifra de víctimas de los terremotos a 164 muertos y 971 heridos

El miércoles un doble terremoto de gran magnitud azotó a Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reportó un primer balance de 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque esas cifras no incluyen las víctimas del estado de La Guaira, la zona más afectada. Ya este jueves por la mañana, el número de muertos escaló a 164 y se reportaron 971 heridos.

La mandataria advirtió que el escenario podría empeorar ya que aún no cuentan con datos consolidados de La Guaira, una región costera cercana a la capital que ya es considerada una «zona de desastre».

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, un área estratégica muy cercana a algunos de los principales complejos de refinación de petróleo del país caribeño. A pesar de la magnitud, los Centros de Alerta de Tsunamis de EE.UU. descartaron el riesgo de un maremoto para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Doble terremoto en Venezuela Colapsó un edificio de 22 pisos y buscan sobrevivientes Uno de los episodios más dramáticos se registró en el barrio de Altamira, donde un edificio de 22 plantas quedó completamente destruido, según reportes de una periodista de la agencia AFP que se encontraba en el lugar. En medio de los escombros, grupos de voluntarios y equipos de emergencia intentaban este jueves localizar sobrevivientes mientras familiares gritaban los nombres de sus allegados entre los restos de la estructura.



“Necesitamos linternas”, reclamaba uno de los rescatistas improvisados mientras avanzaba la noche y la visibilidad se reducía en la zona afectada. Delcy Rodríguez decretó la emergencia nacional La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles el estado de emergencia nacional luego de los dos fuertes terremotos que sacudieron al país y provocaron daños en edificios, viviendas e infraestructura pública.



La medida fue anunciada a través de un mensaje oficial en el que la mandataria confirmó la suspensión de clases y de todas las actividades no esenciales, mientras continúan los operativos de asistencia, rescate y atención sanitaria en las zonas afectadas. Qué se sabe y qué tipo de terremotos fueron los que sacudieron Venezuela en menos de un minuto De acuerdo con los datos preliminares difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los movimientos telúricos alcanzaron magnitudes de entre 7,1 y 7,5, según las distintas actualizaciones realizadas durante la emergencia. Los epicentros fueron localizados cerca de Morón, en la costa caribeña venezolana, mientras que la profundidad de ambos eventos fue relativamente baja: 13 kilómetros para el primero y 10 kilómetros para el segundo. Madrugada de terror en las calles y temor a las réplicas: qué pasa en Venezuela El miedo a que las estructuras dañadas terminen de ceder transformó por completo el paisaje urbano. Miles de ciudadanos improvisaron refugios sobre el asfalto, durmieron dentro de sus automóviles o pasaron la noche sobre colchones y colchonetas en espacios abiertos de Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara.



La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó un desesperado mensaje humanitario ante la vulnerabilidad de las familias que se vieron forzadas a dejarlo todo por el colapso o los daños estructurales de sus viviendas.



“La emergencia es crítica, el dolor es infinito; cada hora cuenta. Acompañamos el dolor de quienes viven la terrible angustia de tener seres queridos desaparecidos”, manifestó Machado, quien además hizo un llamado urgente para movilizar el apoyo de la comunidad internacional.

El fantasma de las peores tragedias

Venezuela registra actividad sísmica de forma frecuente, y la violencia de este doble sismo ya despertó las alarmas al compararse con los peores antecedentes de su historia reciente:

El terremoto de Caracas (1967): Causo 236 fallecidos y millonarios daños.

Causo y millonarios daños. El terremoto de Cariaco (1997): Se cobró la vida de 73 personas.

El impacto de la tragedia rebotó rápidamente en la agenda internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció mediante su red social Truth Social que ordenó el alistamiento de todas las agencias federales para enviar asistencia de emergencia al país.

“He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno a prepararse para moverse rápidamente. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, aseguró el mandatario estadounidense.