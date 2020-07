Una por una, las nuevas reglas para comprar, caminar y pedalear en Roca

Desde hoy se permitirán nuevamente las caminatas recreativas, paseos y entrenamientos individuales en bicicleta en Roca. Pero no se podrán recorrer las calles y caminos rurales cualquier día. De hecho, ya no se podrá ir por comida o artículos para el hogar cuando uno quiera. En adelante, todas esas salidas de los vecinos se regirán por la terminación del DNI.

Lo único que no estará guiado por esa pauta serán las salidas para trabajar, para ir a la farmacia o para turnos médicos o bancarios.

El resto de las actividades deberán cumplirse bajo el esquema de pares e impares. Los roquenses con DNI terminado en 0, 2, 4, 6 y 8 podrán salir si el calendario marca que es un día par. Y aquellos que tienen documentos terminados en 1, 3, 5, 7 y 9 sólo podrán despejarse al aire libre o salir a comprar los días impares.

Las medidas fueron anunciadas oficialmente ayer en una conferencia y quedaron previamente plasmadas en una resolución del Ministerio de Salud, que estableció también la continuidad de los controles para el ingreso y egreso de Roca, además de mantener todos los operativos tendientes a reducir la circulación al mínimo posible.

Será una semana decisiva para la ciudad. Si el comportamiento general es responsable, el viernes próximo podrían anunciarse más flexibilizaciones en la cuarentena, incluyendo la posibilidad de autorizar la actividad física a cargo de profesores o instructores de gimnasios o clubes.

“Dependiendo de cómo se desarrolle esta nueva etapa iremos evaluando más aperturas. Ya tenemos los protocolos, pero estamos evaluando todo constantemente y apelamos a la solidaridad y empatía de la población con respecto al momento que estamos atravesando”, expresó la intendenta, María Emilia Soria, en la conferencia de prensa realizada durante la tarde en la CAIC.

Es necesario empezar a flexibilizar, pero en un marco de absoluta responsabilidad y con los controles correspondientes. Ana Senesi, directora del hospital López Lima.

Esa presentación se hizo luego de la reunión virtual que horas antes habían tenido los integrantes del Comité de Emergencia Sanitaria de la ciudad, donde se analizó la propuesta inicial del gobierno provincial de reactivar los permisos para las salidas recreativas.

Allí se resolvieron los siguientes protocolos:

Ciclismo recreativo, con sistema de terminación de DNI:

Está permitido únicamente en forma individual y manteniendo el distanciamiento social. Se permitirá el acompañamiento de un progenitor o persona afín en el caso de niños menores de doce años.

• Las salidas serán de lunes a domingo de 13 a 18 para las salidas recreativas y deportivas.

• La circulación por cuestiones laborales no tendrá restricción horaria ni de terminación de DNI, debiendo presentar el permiso laboral correspondiente.

• Se recomienda que la circulación no sea mayor a 120 minutos.

• No está permitido realizar paradas de descanso o de ningún tipo.

• No están permitidas las salidas en grupos.

• No se permite la salida ante la presencia del algún síntoma (fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, decaimiento, etc.)

• No se puede compartir ningún tipo de hidratación o elemento de seguridad.

• No está permitido la circulación más allá del ejido de general Roca, siendo responsabilidad de cada persona conocer estos límites.

• Las salidas son individuales, debiendo mantener un distanciamiento de 20 metros como mínimo con otro ciclista.

• Se permitirá el acompañamiento de un progenitor o persona a fin en caso de niños menores de 12 años.

• Es obligatorio el uso de tapaboca o barbijo.

• Se recomienda el uso de protección ocular.

• Para la limpieza, desinfección y cuidados de sus pertenecías deberán:

1. Mantener higienizadas las manos antes y después de cada salida.

2. Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (alcohol en gel, alcohol al 70%, toallitas sanitizantes, u otros).

• Cada ciclista será responsable de sus actos y ante el incumplimiento de cualquier norma o protocolo será sancionado.



Caminatas recreativas de proximidad, con sistema de terminación de DNI:

Están permitidas únicamente en forma individual y manteniendo el distanciamiento social, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico de la población, en los términos y condiciones que a continuación se detallan:

• Podrán realizarse de lunes a domingos en el horario de 13 a 18.

• Se permitirá una duración máxima de 60 minutos, en un radio máximo de 500 metros del domicilio habitual.

• Se debe circular con el DNI para constatar el domicilio ante las autoridades que lo requieran.

• En ningún caso se podrá usar transporte público o vehicular y será obligatorio el uso de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal.

• Se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a DOS metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta doce años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.

• No se encuentran habilitadas para tal fin las plazas, parques o similares.

• No están permitidas las salidas en grupos.

• No se permite la salida ante la presencia del algún síntoma (fiebre, dolores musculares, dolor de garganta, decaimiento, etc.)

• No se puede compartir ningún tipo de hidratación o elemento de seguridad

• Para la limpieza, desinfección y cuidados de sus pertenecías deberán:

1. Mantener higienizadas las manos antes y después de cada salida.

2. Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (alcohol en gel, alcohol al 70%, toallitas sanitizantes, u otros).

• El Poder Ejecutivo podrá, previa evaluación de las condiciones epidemiológicas y sanitarias, limitar la duración y, eventualmente, suspender la salida de esparcimiento con el fin de proteger la salud pública.

• No está autorizada por el momento la actividad de running o salidas a correr.

• Cada peatón será responsable de sus actos y ante el incumplimiento de cualquier norma o protocolo será sancionado.