Una selección con carácter que sienta bases para lo que viene

Han pasado dos partidos amistosos más para el seleccionado argentino y su valor relativo no se supone nulo ni despreciable: se le empató a uno de los cuatro adversarios más poderosos del planeta, Alemania, y se aplastó a otro con la solvencia propia del que se sabe superior, Ecuador, y consuma esa preponderancia en los hechos mismos.



Es cierto que contra los alemanes se sufrieron minutos de un dominio inquietante, con sensación de goleada, y que incluso con los ecuatorianos hubo un cuarto de hora de llamativa fragilidad y apatía.

Concedidas esas objeciones, que en realidad son faros de alerta, es de notar que en general esta selección en transición da muestras de carácter, un elemento que por básico que parezca, ha sabido brillar por su ausencia. De la mano de esa vertiente positiva se revelan auspiciosos los momentos de pulseada firme en pos de ejercer el protagonismo del juego, un fenómeno de tácita prédica del entrenador Lionel Scaloni y de vigorosa respuesta en varios de los subidos al barco después del Mundial de Rusia.



De cara a los dos amistosos de noviembre (uno contra Brasil en Arabia y el otro aún sin confirmar) y al comienzo de las Eliminatorias del Mundial de Qatar pautado para marzo del 2020, así están la selección línea por línea.

Ataque: bien vale ir de adelante hacia atrás. Es la zona de calidad más probada (Messi y el Kun Agüero), Lautaro Martínez ya es una realidad y por caso a Lucas Alario no le pesa la camiseta como a otros sí le pesa el cartel.

Mediocampo: A falta de un volante de excepción, hay unos cuantos muy competentes. Rodrigo De Paul ya tiene nombre propio y Leandro Paredes se ha ganado el crédito pese a sus carencias de quite.

Defensa: por lejos, el sector que genera mayor aprensión. Nadie cuestiona a Nicolás Tagliafico, pero Juan Foyth no es lateral y tiende al riesgo innecesario, Nicolás Otamendi es más patriarca en los papeles que en los hechos y al aparecer el otro central surgirá de un descarte que tal vez favorezca a Germán Pezzella.

Arco: la gira dejó en claro que Agustín Marchesín está un par de escalones debajo de Franco Armani y Esteban Andrada.



Paulo Dybala merece un párrafo: ¿qué tendrá que pasar para que encuentre la motivación, la sintonía y el buen nivel indispensables? La contracara de Dybala son Marcos Acuña y Lucas Ocampos, a quienes las ganas de jugar se les nota. El zapalino fue figura ante los ecuatorianos y contra Alemania entró para cambiarle la cara al equipo junto a Alario y Ocampos.

En un ciclo de 70 convocados de los cuales 63 ya han tenido minutos, los tiempos de experimentación van llegando a su fin. La renovada selección va sentando sus bases antes que llegue la hora de jugar por los porotos gordos.

ANTE BRASIL EL 15 DE NOVIEMBRE

Argentina jugará un superclásico amistoso ante Brasil el próximo 15 de noviembre en Riad, Arabia Saudita, según se confirmó ayer. El partido será el primero de la última doble fecha FIFA del año, que Argentina completará con otro amistoso, con rival a confirmar. En esa gira, el DT Lionel Scaloni podrá volver a contar con el capitán Lionel Messi, ya que habrá cumplido la suspensión por tres meses impuesta por la Conmebol.