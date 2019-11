Vaca Muerta debatirá sobre diversidad en una jornada inédita

El comité organizador de WIN se prepara para el kick off del encuentro en Neuquén.

El grupo Women In Energy (WIN), de la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE) Patagonia, presentará el próximo 14 de noviembre la primera jornada completa y exclusiva de diversidad en la industria en un encuentro que tendrá charlas, estadísticas, historias inspiradoras, mesas de trabajo y espacios de networking.

La cita será en el Hotel Neuquén Tower, en Manuel Belgrano 174, desde las 9 hasta las 16:30. Contará con un almuerzo al mediodía y un coffe break a la tarde. Las inscripciones pueden realizarse a través de la siguiente entrada: Encuentro WIN.

Si bien el encuentro está coordinado por el comité directivo de WIN no es una jornada exclusiva para mujeres, sino que apunta a toda la industria. Por eso el nombre que seleccionaron para la jornada es "Diversidad: el arte de pensar juntos independientemente".

“No es un evento únicamente de mujeres, dado que los hombres son parte del problema también tienen que estar involucrados. De hecho, hay panelistas que son hombres, tenemos la expectativa de que no solo vengan mujeres”, expresó el presidente de la SPE Patagonia, Martín Paris, en diálogo con Energía On.

El encuentro empezará a las 9 de la mañana y terminará a las 16:30.

A dos semanas de encuentro se registraron más de 100 inscriptos, que justamente es el cupo, pero quedaron abiertas por posibles ausentes.

En Neuquén ya se realizó un encuentro de WIN, pero fue organizado por la SPE Argentina que representa solo a Buenos Aires y fue parte de un evento más grande y no exclusivo.

“Muchas empresas hablan de tendencias de inclusión y diversidad, pero no salen de ahí y no se ven reflejados en la práctica. Queremos que este evento nos ayude a tocar ciertos puntos de la industria y buscamos que el mensaje que llegue sea que queremos ver reflejado en nuestra compañía la inclusión y diversidad”, reflexionó la representante de Negocios de Halliburton y miembro del comité organizador de WIN, Marian Labrador, en una entrevista con este medio.

En esta oportunidad la consultora de género y trabajo Grow estará a cargo de liderar toda la jornada. Además, coordinarán el workcafe en el que se trabajará sobre la diversidad e inclusión.

“Ahora estamos en un momento de la historia donde hay un cupo femenino, por eso el enfoque del evento es diversidad: el arte de pensar juntos independiente. Dentro del panel estamos incluyendo hombres porque sabemos que hay hombres que han trabajado para que nosotras tengamos nuestro lugar en la industria”, indicó Labrador.

El panel de historias inspiradoras está enfocado al intercambio de experiencias para compartir los caminos transitados de mujeres con trayectoria en la industria. También se proyectará un video de Eliana Aqueveque, la primera ingeniera en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue quién también presidió la SPE.

Toda la logística del encuentro, desde los pasajes de avión, las reservas de hotel, el salón y los panelistas fueron financiados por la SPE Patagonia. “Hemos conseguido muchos sponsors, las empresas han respondido porque es un evento caro, sin ellos no lo habríamos podido hacer”, aseguró Paris.

El objetivo es que no quede en un solo encuentro y se evaluará seriamente la posibilidad de repetir la jornada el próximo año.