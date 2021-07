Vacaciones de invierno low cost: actividades gratuitas para hacer en Paso Córdoba

Las alternativas recreativas en General Roca, estas vacaciones de invierno se multiplican. Se puede disfrutar de la naturaleza, recorrer cañadones y conocer el Área Natural (ANP) Paso Córdoba, acompañados de guías en Turismo. Las actividades son gratuitas y super divertidas.

A doce kilómetros de Roca se encuentra este lugar mágico que reúne una geografía ideal para desarrollar deportes aeróbicos al aire libre. Las excursiones tienen como punto de encuentro el Tráiler de Turismo en el ANP Paso Córdoba, y una duración aproximada de 3. Al finalizar se ofrecerá a cada uno un chocolate y tortas fritas.

Cada grupo familiar debe distribuirse en el predio que rodea el tráiler con una distancia de 2 metros. Por otro lado, continúan las Excursiones espontáneas de invierno que no requiere inscripción previa).

Los paisajes de montaña se conjugan con el río. Foto Alejandro Carnevale

“Senderos y aves”

Salir a recorrer el paisaje de río, enmarcado por bardas rojas y amarillas, es un placer, pero si además alguien guía e interpreta el paseo, tiene más valor. En este caso, el sábado a las 11, las familias, con menores hasta los 8 años, podrán recorrer los senderos y hacer observación de aves, de manera simultánea.

“Caminata con retrato fotográfico”

¿Te gusta la naturaleza, la fotografía y disfrutar de los paisajes? Esta es una actividad a medida de los apasionados, que después de la caminata se llevarán de recuerdo una foto en el mejor paisaje. El domingo a las 15, los interesados en participar deben ir a la Virgen Misionera para salir a la aventura (previa inscripción, a los teléfonos que se informan abajo). Se recomienda llegar 15 minutos antes.

Llevar la mejor foto. (Turismo Roca)

“Vacaciones en las bardas”

Se desarrollará mañana miércoles y el 21, a las 14. Es para toda la familia y los llevará por dos senderos diferentes. Los adultos que acompañen a los menores realizaran un circuito guiado y los niños y niñas entre 6 y 12 años inclusive, recorrerán senderos donde realizaran actividades recreativas y en contacto con la naturaleza. Al finalizar, los participantes se reunirán en un punto con sus familias para realizar una actividad compartida.

“80 Millones de Historias”

Puede participar toda la familia y menores a partir de 6 años, este jueves y el 15, a las 14. Se abordarán los distintos ambientes a través del tiempo. Con la ayuda del paisaje actual, los guías irán reconstruyendo la historia de la zona, hasta entrar en el mundo fascinante de los gigantes dinosaurios que habitaron estos suelos.

El Área Protegida Paso Córdoba es elegida para hacer deportes. Foto Juan Thomes.

“Conociendo la vida de los animales más pequeños que habitan Paso Córdoba”

Los niños descubrirán sobre hábitos de la pequeña fauna que viven en el ANP Paso Córdoba a través del juego y conocimientos que les transmitirán los guías el viernes este y el próximo a las 14. Excursiones destinadas a niños entre 6 y 12 años inclusive.

Para más información comunicarse al tráiler de Turismo CEL 298-154646319 (no Whats App) todos los días de 8 a 18, oficina de Turismo 298-4423195 (fijo) de lunes a viernes de 8 a 14.

Protocolo para excursiones:

- Grupos reducidos.

- Distancia mínima de 2 metros entre personas y guía.

- Es obligatorio el uso de Barbijos.

- Cada participante deberá contar con su kit sanitizante, grupos familiares podrán compartir el alcohol en gel.

- La guía no compartirá sus elementos.

- Cada participante y guía portará su propio recipiente con agua o bebidas (no alcohólicas).

- Tanto la guía como los demás participantes no manipularán cámara fotográfica ni celular ajeno.

- Estará prohibido fumar durante la excursión.

- No se permitirán picnic.