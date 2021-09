Vacalebre: “Existen condiciones excepcionales para un acuerdo con en Fondo”

Tras un año y medio de pandemia, el escenario económico argentino se halla atravesado inexorablemente en 2021 por la coyuntura electoral. En ese marco es valioso analizar cuáles son los principales lineamientos de política, y trazar tendencia de cara a lo que viene. Con tal objetivo, dialogó con PULSO el economista Federico Vacalebre, especialista y docente de Ucema.

PREGUNTA: ¿Cuál es su percepción respecto al escenario económico actual?

RESPUESTA: En el primer semestre de este año rescato dos cosas positivas. Una que existió cierto equilibrio de las cuentas fiscales, aun con el contexto complicado que atravesamos. Existieron incluso fricciones hacia dentro del gobierno producto del ajuste que se llevó adelante incluso en medio de la segunda ola y de las restricciones que se renovaron este año. Otra es que ese colchón fiscal que logró el gobierno, se suma al grueso de la cosecha y al “rulo” del BCRA que permitió robustecer las Reservas de cara al goteo que se dio entre fines de julio y agosto. En la previa electoral hay una serie de complicaciones. La primera es el aceleramiento del gasto público. Otra es que en el segundo semestre siempre cuesta acumular divisas genuinas de parte del agro. La tercera es el pago de importaciones. Las tres cosas presionan sobre el tipo de cambio y presionan sobre las Reservas de libre disponibilidad del BCRA. La otra preocupación, es lo que empieza a observarse como una dificultad para la renovación de la deuda en pesos, que a la larga implica más emisión.

P: ¿Cómo analiza el rol de un Guzmán resistido por propios y extraños?

R: La verdad es que más allá de aciertos y errores, lo que hizo Guzmán en materia fiscal durante la primer parte del año, es correcto. El colchón fiscal con el que cuenta hoy el gobierno, es producto de esa racionalidad fiscal aplicada al inicio del año. Creo que la orientación de ciertas medidas orientadas a corregir la macroeconomía es correcta, y naturalmente ante la inminencia de las elecciones, existen cuestiones políticas que terminan tensando esa gestión y generan cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo.

P: La campaña instaló la discusión sobre el tema deuda ¿Da lo mismo deuda en pesos que deuda en dólares?

R: Cuando se desagregan los números, se disparan una serie de ‘mentiras y verdades’ propias del análisis minucioso que pueda hacer cada uno. Definitivamente no da los mismo endeudarse en pesos que hacerlo en dólares. También hay que resaltar que las condiciones de país y de mundo en las que se tomó deuda en dólares, eran otras. Pero además de la composición de la deuda y la las condiciones en que la misma se tomó en términos de plazo y tasa, en realidad lo más importante respecto a la deuda es el ‘para qué’. Sea el gobierno que sea, la deuda en sí misma no es ni buena ni mala. Lo que puede no ser adecuado es el fin al cual se destina el financiamiento.

P: ¿Qué opina del rumor sobre el acuerdo con el FMI?

R: Existen cuestiones que hoy juegan a favor. Los Derechos Especiales de Giro son algo absolutamente excepcional, que no sucedía desde la crisis de las sub prime en 2008. Los condicionamientos que pueda llegar a poner el Fondo, también son excepcionales y menos rígidos que en otro momento. Seguramente habrá que considerar cuestiones sociales y políticas, y la resistencia que pueda existir hacia esas condiciones. En ese sentido, juega más la política que la racionalidad económica. Es un escenario complicado, con niveles de pobreza y de inflación muy altos.

P: ¿La inflación está subiendo o está bajando?

R: Es un tema complejo. La inflación anual está subiendo y la inflación mensual está bajando. No obstante en el indicador mensual que hoy se ubica en torno al 3%, hay una serie de factores distorsivos que influyen en el número, como por ejemplo las tarifas atrasadas. Si uno mira la inflación núcleo, resulta que está mucho más alta. Es un verdadero problema, porque la inflación golpea a los bolsillos de todos, pero especialmente al de los sectores más vulnerables.

P: Se observa una leve recuperación ¿Alcanza para pensar en volver a crecer?

R: Lo veo complicado, más allá de las buenas intenciones con aciertos y desaciertos. Venimos con una importante caída de la actividad y del producto bruto desde el año 2018, donde el salario real experimento una caída muy fuerte. Con el Emae de julio, uno advierte un rebote de la actividad, pero cuando analiza las aperturas, hay un “serrucho”, que responde a realidades muy distintas y muy complejas. Algunas relacionadas a la forma en que se va regularizando la actividad, en base al ritmo de vacunación. Pero la famosa recuperación en “V”, no se está dando. Por supuesto, es positivo que exista reactivación, pero la recuperación total de la economía aún está lejos. La recesión que atravesamos ya lleva tres años, y eso es algo inédito en la historia reciente del país.

P: ¿Que cree que sucederá con el dólar?

R: No me gusta la futurología. Los datos con que contamos hoy, dicen que en los últimos días de julio y las primeras semanas de agosto, las intervenciones del BCRA para sostener el crowling peg y las mini devaluaciones, vienen aumentando a nivel de u$s 30 millones por día. Las Reservas estan muy justas de cara de los próximos tres meses, pensando en las elecciones de septiembre y noviembre. La presión sobre el tipo de cambio ya existe. Probablemente el resultado de septiembre sea un catalizador para el dólar, pero no me atrevo a decir que pueda suceder un evento como el de las PASO 2019.

PERFIL

Federico Vacalebre es Magíster en Economía Aplicada (UCA), Magíster en Comercio Internacional (USAL), Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Comercialización (UADE).

Participa de programas internacionales en The London School of Economics y en Frankfurt School.

Se desempeña en la Gerencia de Marketing del Banco de la Nación Argentina, es titular de HSV Consultores y Profesor en UCEMA y UP.