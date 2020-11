Vacuna rusa: el Gobierno "se está adelantando un poco", opinó Rubinstein

Ayer, el gobierno nacional confirmó que Argentina comprará unas 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, que llegarían al país entre diciembre y la primera quincena de enero. Sobre este tema el exsecretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, sostuvo que el Gobierno se está "adelantando un poco" en dar por sentado que la vacuna rusa llegará al país en diciembre de este año. El ex funcionario argumentó que "todavía no están terminados los ensayos clínicos", no solamente de la rusa sino de todas.

"No se conoce a ciencia cierta si van a ser efectivas y si van a ser seguras. Me parece que nos estamos adelantando un poco", señaló. Al respecto, consideró "difícil" que para el mes que viene finalicen las fases de ensayos y regulación obligatoria, y agregó que a diferencia de otros países, Rusia no cuenta con "una agencia que precalifique" en materia regulatoria, en diálogo con Noticias Argentinas.

"En el caso de Rusia y China cuyas agencias no precalifican, el proceso es más riguroso y lento", explicó en declaraciones a esta agencia.

No obstante, aclaró que le "parece bien" que el Gobierno esté negociando con Rusia y con todos los países y laboratorios para asegurar la dotación de dosis necesarias para la población.

Sobre las razones que llevaron al Gobierno a anunciar la compra de dosis de vacunas Sputnik V y su provisión en un plazo tan corto, Rubinstein consideró que primó la "necesidad de dar una buena noticia" en un contexto complicado de "angustia" por la pandemia, "hartazgo social" por las restricciones y delicada situación económica.

Consultado acerca de en qué plazos estima que se podría alcanzar una inmunización total en el país, dijo que "en el mejor de los escenarios a finales del año que viene".

"Es muy probable que los ensayos vayan finalizando a fin de año. AstraZeneca está anunciado que la distribución estaría haciéndose a finales del primer trimestre o comienzos del segundo trimestre del año próximo, pero no se sabe", agregó.