Vacuna rusa: me permito disentir

Hoy me entero por los medios que Rusia patentó una vacuna anticoronavirus. Con anterioridad, muy poco comentó ese país de los adelantos sobre el particular. Ayer el presidente Putin dio con la humildad que lo caracteriza la noticia oficialmente.

A partir de eso, se ha tratado el caso como una guerra por todos y cada uno de los medios de comunicación. Pocos han sido los que se alegraron al parecer… Para mi sorpresa, nuestro presidente ha informado que de tiempo atrás viene teniendo contactos con firmas inglesas para que laboratorios argentinos realicen los trabajos específicos -elaboración de la vacuna- y que México se encargará de envasar y distribuir en Latinoamérica (salvo Brasil), una vez que en Inglaterra se terminen los estudios de la tercera fase (en los primeros meses del 2021 la tendríamos aquí). Manifestó el presidente que la vacuna sería aplicada en principio a los adultos mayores, luego al personal sanitario, etc.

Hay varias cosas que no quedan en claro. Primero que los ingleses nos vienen jodiendo desde las invasiones, y por ello hicimos la guerra al Paraguay, por ellos perdimos el Uruguay y Malvinas… y que nadie sabe si los rusos no serán los primeros en darnos la vacuna, aparte de ofrecernos ayuda irrestricta cuando Malvinas (que Galtieri no aceptó). Antes de entregarnos a los ingleses -lo que al parecer ya se ha hecho- esperaría la vacuna Rusa… y recién ahí proceder.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto del este