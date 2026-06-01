Volcó a un desagüe el acoplado de un camión en Fernández Oro: qué se sabe

Cayó el acoplado de un camiiòn en Fernàndez Oro. Foto: Gentileza.

El acoplado de un camión con mercadería volcó este lunes sobre un desagüé en Fernández Oro. El conductor se encuentra en buen estado de salud.

El hecho ocurrió esta mañana sobre calle Kennedy.

Volcó su carga un camión: llevaba pack de aceites

En diálogo con Diario RÍO NEGRO , el comisario Miguel Elizondo indicó que un camión Mercedes-Benz que viajaba desde Buenos Aires a Neuquén, durante la maniobra de giro, el acoplado cayó sobre la zanja, provocando que se volcara gran parte de la mercadería. Transportaba pack de aceites.

Elizondo dijo que el tránsito en este momento es normal. El siniestro vial fue minutos antes de las 7. El conductor de 27 años, no sufrió lesiones.

El acoplado de un camiòn cayò sobre un desagüe de Fernàndez Oro. Foto: Gentileza.

Tras el hecho, personal policial resguardó el lugar y realizando tareas preventivas a fin de evitar inconvenientes en la circulación vehicular.