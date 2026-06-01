Avenida Mosconi: comenzaron a construir las bases del puente elevado que cambiará el acceso a Neuquén

La ciudad de Neuquén continúa transformándose con la construcción de la Avenida Mosconi: esta semana comenzarán las excavaciones donde irán las bases del viaducto elevado para conectar la capital con Cipolletti.

Desde la municipalidad detallaron cuál es el plazo previsto para la construcción de las 48 columnas y cómo funcionará el tránsito una vez que esté finalizado el nuevo acceso.

«El trabajo consiste en la ejecución de los pilotes que son los elementos de la fundación del viaducto, que tienen todo un trabajo especial«, explicó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

Contó que el equipo específico arribó durante el fin de semana y aseguró «hoy estaremos viendo el trabajo con el primero de los pilotes, que son de dimensiones importantes».

Para los trabajos técnicos específicos se estimó un plazo de dos meses, proyectando la ejecución de un pilote por día. Las perforaciones tendrán casi 1,5 metros de diámetro y profundidades entre los 15 y 16 metros.

Foto: Oscar Livera.

En cada excavación de forma cilíndrica se colocará una armadura de hierro y se volcará 20 metros cúbicos de hormigón. El peso aproximado de cada estructura será de 1.100 kilogramos.

Una vez finalizadas las estructuras subterráneas, los trabajos continuarán con el armado de los cabezales que unifican los pilotes, el levantamiento de las columnas y los apoyos definitivos.

Cómo modificará el tránsito el nuevo acceso a Neuquén

El diseño vial en desnivel planificado buscará solucionar la conectividad con la provincia de Río Negro. La configuración separará los flujos vehiculares elevando dos carriles centrales para el tránsito rápido de ingreso y salida longitudinal.

Quienes circulen desde el puente carretero Cipolletti-Neuquén por las vías principales, subirán al viaducto mediante una curva a la izquierda y cruzarán en altura los primeros 600 metros de traza urbana.

Los conductores también tendrán la opción de mantener el tránsito por la derecha para conectarse con Alderete, cruzando las vías ferroviarias, o continuar hacia Primeros Pobladores por las colectoras externas.

Además, el desnivel beneficiará a la circulación transversal ya que los vehículos que transiten de Alderete a Obrero Argentino cruzarán por debajo de la estructura elevada, sin interrumpir el flujo principal de la avenida.

Al salir de la ciudad hacia Cipolletti, los conductores que opten por el tránsito directo tomarán los carriles centrales elevados y los tres carriles externos a la derecha funcionarán a nivel de la superficie para el tránsito local.

La infraestructura vial se complementará con la creación de espacios públicos e integración peatonal en el área de contacto con los puentes.

Se proyecta una gran plaza con veredas amplias, mobiliario urbano, áreas recreativas, juegos infantiles y un skatepark.