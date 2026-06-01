Prevén finalizar en noviembre las obras en las Rutas 6 y 8, claves entre el Alto Valle y la línea sur

El Gobierno de Río Negro avanza con una de las obras viales más importantes para la conexión entre el Alto Valle y la línea sur. Se trata de los trabajos de pavimentación y repavimentación sobre las rutas provinciales 6 y 8, un corredor estratégico para el tránsito turístico, sanitario y productivo de la provincia.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el Ministro de Obras Públicas provincial, Alejandro Echarren, adelantó que el objetivo es finalizar los trabajos entre octubre y noviembre, una vez superada la veda invernal. Además de mejorar la conectividad, la obra incluirá controles permanentes para camiones de carga pesada con el objetivo de preservar la nueva calzada.

La intervención abarca cerca de 180 km divididos en dos tramos. El primero comprende el tramo desde Paso Córdoba hacia El Cuy, mientras que el segundo continúa por rutas 6 y 8 hasta llegar al paraje La Esperanza. Las empresas encargadas de los trabajos son CN Sapag SA en el primer trayecto, y Centro Construcciones S.A., en el segundo.

La obra se financia a través de un fondo fiduciario provincial y recursos provenientes de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), el organismo internacional que otorgó créditos para infraestructura en Río Negro.

El corredor fortalecerá el tránsito productivo y turístico. Foto: Juan Thomes.

Según detalló Echarren, esos fondos permitirán completar los dos tramos pendientes y la inversión total estimada rondará los $60 mil millones, aunque aclaró que la cifra definitiva se conocerá una vez finalizada la readecuación de costos.

Actualmente, el tramo de Paso Córdoba presenta un avance cercano al 30%, mientras que el segundo alcanza alrededor de 70%. Según indicó Echarren, las diferencias en el porcentaje de ejecución se deben a las características de cada sector y a las intervenciones adicionales que debieron realizarse durante la obra.

En este sentido, explicó que unos de los tramos atravesó un período de «neutralización» para reformular algunos puntos del proyecto original. «Se paralizó la obra durante un tiempo para recomponer el proyecto con algunas variables que nos estaban pidiendo. Una vez que aprobamos eso, la empresa retomó la ejecución«, señaló.

Sobre el estado actual de los trabajos, el funcionario mencionó que en la zona cercana a Los Menucos las tareas de pavimentación quedaron suspendidas temporalmente debido a la llegada de las bajas temperaturas. «Conviene previsionalmente parar porque el frío afecta el trabajo sobre el pavimento», sostuvo.

Avanza el asfaltado sobre las Ruta 6 en Paso Córdoba. Foto: Juan Thomes.

No obstante, aclaró que todavía continúan otras tareas complementarias, como la instalación de iluminación, la demarcación horizontal y vertical y la conformación de banquinas.

En Paso Córdoba, en tanto, se ejecutan trabajos de repavimentación y una modificación de traza en una curva considerada compleja. Según explicó Echarren, esa intervención quedará para la etapa final debido al movimiento de suelo que requiere. También se realizará la demarcación horizontal y cartelería.

Un trayecto clave en el turismo, la producción minera y la explotación hidrocarburífera

El ministro remarcó el valor estratégico que tiene la obra para la provincia porque mejorará la comunicación entre el Alto Valle y la Línea Sur, especialmente para los vecinos que viajan por motivos de salud, compras o trámites.

«Es una ruta muy usada por la gente de la Región Sur para venir al Alto Valle, ya sea por cuestiones comerciales o de salud», afirmó.

También destacó el impacto turístico del corredor. Según indicó, muchos conductores ya comenzaron a utilizar este camino para evitar zonas de mayor circulación cuando se dirigen hacia la cordillera o la costa atlántica. «La gente la va a empezar a usar cada vez más para ir hacia la zona andina o hacia Las Grutas y Sierra Grande«, sostuvo.

Además, subrayó la importancia productiva de la ruta, especialmente para el transporte vinculado al proyecto minero Calcatreu y la actividad en Vaca Muerta. Por este tramo circulan minerales provenientes de Jacobacci y arenas utilizadas para la explotación hidrocarburífera.

«Es una ruta que tiene mucho que ver con la parte productiva de la provincia», aseguró. En ese marco, también mencionó las perspectivas de desarrollo minero en sectores cercanos a Los Menucos, donde actualmente se realizan cateos vinculados a proyectos de oro y plata.

Se trata de un tramo donde circulan minerales de Jacobacci y arenas para la explotación hidrocarburífera. Foto: Juan Thomes.

Otro de los anuncios realizados por el ministro fue la instalación de un puesto fijo de control de cargas antes del puente de Paso Córdoba. Se tratará de una balanza permanente destinada a fiscalizar el peso de los camiones que circulen por el corredor. «Eso nos va a evitar que se rompa lo que estamos haciendo», explicó.

El funcionario comparó la iniciativa con el sistema implementado sobre la Ruta Provincial 2, entre Choele Choel y San Antonio Oeste, donde, según afirmó, el control permanente permitió conservar la calzada en mejores condiciones.

«Cuando hay control de carga, los transportistas saben que tienen que respetar el peso permitido y eso ayuda a mantener la ruta«, indicó.